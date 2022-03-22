Son dakika haberleri | Suç örgütü operasyonunda 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Suç örgütü operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

22.03.2022 10:03

Edinilen son dakika haberine göre Mersin'de, polisin suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Mersin'de, polisin suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, "nitelikli yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarına karıştıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Çeşitli adreslere eş zamanlı gerçekleşen operasyonda, şüpheliler R.G, R.K, R.S. ve P.Ç. gözaltına alındı.

Aramalarda, iki tabanca, 19 fişek ve 8 bin 150 lira para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan R.G, R.K. ve R.S. tutuklandı, P.Ç. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Son dakika haberleri | Suç örgütü operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
Son dakika haberleri | Suç örgütü operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
Son dakika haberleri | Suç örgütü operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
Son dakika haberleri | Suç örgütü operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
Son dakika haberleri | Suç örgütü operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
Son dakika haberleri | Suç örgütü operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Suç örgütü operasyonunda 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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