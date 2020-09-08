Son dakika haberleri: Mersin'de tarihi savaş gemisi ve uçağı bakımdan geçiriyor - Son Dakika

Mersin'de tarihi savaş gemisi ve uçağı bakımdan geçiriyor

MERSİN'de bir zamanlar denizlerin ve gökyüzünün efsaneleri olan tarihi savaş gemisi ile uçağın bakımları yapılıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, bir zamanlar denizlerin ve gökyüzünün efsaneleri olan ancak görev sürelerini tamamladıktan sonra sahilde sergilenmeye başlanan ve yıllar içinde Akdeniz'in nemli iklim şartlarına karşı yorgun düşen, savaş gemisi ve savaş uçağının bakımlarını yapıyor. Adnan Menderes Bulvarı sahilinde sergilenen gemi ve uçağın bakımı 20 gün sürecek. Ekipler, öncelikle paslanan ve çürümeye uğrayan kısımları onaracak ardından orijinal renklerine uygun olarak boyamasını yaparak yeniden yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine sunacak. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 8-7005 koduyla Mersin'e hibe edilen efsane savaş uçağı ve 20 Temmuz 1974'de gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı sırasında ganimet olarak ele geçirilen Şehit Teğmen Caner Gönyeli gemisi, Adnan Menderes Bulvarı sahilinde 1990'lı yıllardan bu yana sergileniyor.