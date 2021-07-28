Son dakika haberleri... Mersin'de tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde, zeytin bahçesinde çıkan yangında 1 hektar alan zarar gördü.

Dörtler ve Kadelli mahallelerine yayılan zeytinlik ile çevresindeki arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle 1 hektar alanda zarar oluştu.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.