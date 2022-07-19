Son dakika: KORKUTAN KAZALAR, KAMERALARA YANSIDI

MERSİN'de kent merkezinde meydana gelen bazı trafik kazaları, Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kameralarına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan görüntülerde otomobil ve yayaların karıştığı kazalar saniye saniye yer alıyor. Paylaşılan görüntülerde, ana cadde üzerinde seyir halinde olan otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybediyor. Otomobil karşı şeride geçiyor, bu sırada karşıdan karşıya geçen bir kişi, altında kalmaktan sonda anda kurtuluyor. Kentteki başka bir noktada meydana gelen kazada ise, yaya yolunu kullanan kişiye kontrolsüz şekilde gelen otomobil çarpıyor. Başka bir görüntüde ise ana cadde üzerinde seyir halinde olan motokurye dönüş yapan otomobile çarpıyor. Kurye, çarpmanın etkisiyle metrelerce uzağa savruluyor.