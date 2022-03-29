Son dakika haberleri | Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı

29.03.2022 11:09
Son dakika haberleri | Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı

Son dakika haberler: Mersin'de, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Mersin'de, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa'dan kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Takibe alınan bir otomobili durduran ekipler, narkotik dedektör köpeği desteğiyle yaptıkları aramada, aracın havalandırma ızgarası bölümüne gizlenmiş 940 gram esrar buldu. Şüpheliler M.K. ve M.K. gözaltına alındı.

Uyuşturucu ticari yaptığı iddia edilen R.R. ve Ö.T. de adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Zanlıların üst aramasında, bir miktar eroin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan R.R. ve M.K. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YORUMLAR
500
Son dakika haber: Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı Son dakika haber: Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Uyuşturucu, Narkotik, Mersin, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
11:25 Putin'i sinirlendirecek hamle! 620 gizli Rus ajanın kimliklerini açığa çıkarıldı
11:22 29 Mart 2022 Salı gününde altının gram fiyatı 915 lira seviyesinden işlem görüyor
11:13 Yeni güne yükselişle başlayan dolar/TL 14,83 seviyelerinde işlem görüyor
10:52 Bahçeli "baraj altı" iddialarına çok sert: Kiralık anket şirketlerinin algı operasyonları bize sökmez!
11:06 Rus oligark Abramoviç de Dolmabahçe'de! Müzakerelere aracılık ediyor
10:59 Rus Milletvekili Mihail Delyagin'den Azerbaycan'a açık tehdit: Askeri müdahale yapmaktan çekinmeyiz
10:59 Koyunlara saldıran kurt, kangal köpeğinin elinden kurtulamadı!
10:48 Prof. Dr. Arif Verimli'den Müge Anlı'ya ağır sözler: Artık bir kıymeti yok, beni sevseydi bunları yapmazdı
10:45 Milli Eğitim Bakanı Özer açıkladı: LGS başvuruları otomatik olarak gerçekleşecek
10:45 Acun'un takımı Hull City transfer ataklarına başladı! Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin yıldızlarına teklif götürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 11:30:58. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement