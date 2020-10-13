Mersin'in Mezitli ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Fındıkpınarı Mahallesi'nde bir kişinin evinin bahçesinde uyuşturucu yetiştirdiği bilgisine ulaşan ekiplere adrese baskın yaptı.

Bahçede arama yapan ekipler, 31 kök hint keneviri, 50 gram kenevir tohumu ve 50 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.