Son dakika haberleri! Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Son dakika haber: Mersin'in Tarsus ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli K.Y'nin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu hap ele geçirilmesi üzerine araştırma başlattı. Araştırma sonucu K.Y'ye uyuşturucuları verdiği iddia edilen S.T. de gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde 1071 uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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