Son dakika haberleri! Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Mersin'in Silifke ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu bulundurulduğu belirlenen aracı aradı.
Araçta 94 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.
Polis, araçtaki zanlılar A.K. ve M.O'yu gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.K. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, M.O. adli kontrol şartıyla salıverildi.
Kaynak: AA
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