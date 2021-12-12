Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Nasif'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Mersin 'de yaşayan ressam, şair ve yazar Lina Nasif, evinde ölü bulundu.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Mersin'de yaşayan ressam, şair ve yazar Lina Nasif, evinde ölü bulundu - Son Dakika

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