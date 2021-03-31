Son dakika haberleri! Mersin'deki baba ve oğlunun hayatını kaybettiği kaza kamerada - Son Dakika

Mersin'deki baba ve oğlunun hayatını kaybettiği kaza kamerada

Mersin'de meydana gelen, baba ile oğlunun hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi

Görüntülere göre karşı yönden hızlıca gelen otomobilinin çarpmasıyla ters dönen ve sürüklenen otomobil, ağaçlara çarparak duruyor

MERSİN - Mersin'de meydana gelen, baba ile oğlunun hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre karşı yönden hızlıca gelen otomobilinin çarpmasıyla ters dönen ve sürüklenen otomobil, ağaçlara çarparak duruyor.

Dün gece saat 01.00 sıralarında merkez Akdeniz ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi Mersinli Ahmet Bulvarı üzerinde meydana gelen ve 48 yaşındaki Yılmaz Dal ile 11 yaşındaki oğlu Ali Altun'un hayatını kaybettiği kaza, bölgedeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre, Yılmaz Dal yönetimindeki 44 HB 726 plakalı otomobil, karşı yöne geçmeye çalıştığı sırada, yukarı yönden gelen 44 ABS 653 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle ters dönen ve sürüklenerek ağaçları kıran otomobil, parçalanmış şekilde durabiliyor.

Olayın ardından çarpan arabanın içindeki 2 kişi dışarı çıkıp ne yapacağın şaşırırken, çevrede bulunan insanlar olay yerine koşuyor.