DEAŞ operasyonunda yakalanan 11 zanlı adliyeye çıkarıldı - Son Dakika

Mersin'de, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 12 zanlıdan 11'i adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, DEAŞ mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarda, örgüte üye oldukları ve finansman sağladıkları ileri sürülen 13 zanlıya yönelik 11 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler O.S.E.A. ile S.E, K.F.K, A.A.M, A.H, H.A.A, A.E.K, H.S, M.A, A.H, C.H. ve A.H'nin emniyetteki sorgusu tamamlandı.

Zanlılardan biri işlemlerinin ardından savcılıkça serbest bırakıldı, diğer şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Operasyonda, adresinde bulunamayan bir zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.

Operasyon

Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarda, örgüte üye oldukları ve finansman sağladıkları ileri sürülen 13 zanlının kimliği ve adreslerini tespit etmişti.

Kent merkezinde 8, Tarsus ilçesinde 3 adrese özel harekat ekiplerinin de yer aldığı 200 polisin katılımıyla 11 Mart'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda, örgüte yurt dışından finansal kaynak sağladığı öne sürülen O.S.E.A. ile S.E, K.F.K, A.A.M, A.H, H.A.A, A.E.K, H.S, M.A, A.H, C.H. ve A.H'yi gözaltına alınmıştı. Adreslerdeki aramada, 2 kurusıkı tabanca ile dijital materyaller ele geçirilmişti.

Kadın zanlılar A.A.M. ve S.E'nin, örgüt tarafından bombalı eylem arayışı için yurt dışından Türkiye'ye gönderildikleri ihtimali üzerinde durulmuştu.