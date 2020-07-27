Son dakika haberleri... Mersin'deki kazada hayatını kaybeden 2 şoförün evlerinde hüzün - Son Dakika

MERSİN'in Mut ilçesinde devrilen, 4 askerin şehit olduğu kazada yaşamını yitiren otobüsün şoförü Melih Kızıltepe (27) ve yedek şoför Süleyman Savaş'ın (46), Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki aileleri acı haberle büyük üzüntü yaşadı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sevk edilen askerleri taşıyan 6 otobüsten birinin freni, Mersin'in Mut ilçesi Yapıntı Mahallesi Sertavul mevkisinde boşalıp, şarampole devrildi. Otobüsü kullanan Melih Kızıltepe ve yedek şoför Süleyman Savaş yaşamını yitirirken, otobüste yolcu olarak bulunan askerlerden 4'ü ise şehit oldu.5 yıllık otobüs şoförü Melih Kızıltepe'nin Alaşehir"in kırsal Sobran Mahallesi'ndeki ve 20 yıllık şoför Süleyman Savaş'ın da Subaşı Mahallesi'ndeki ailelerine acı haber ulaştı. Kızıltepe ve Savaş'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Her iki şoförün de bekar olduğu öğrenildi.