Son dakika haberleri... Mersin'deki kokain operasyonuyla ilgili 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Mersin'deki kokain operasyonuyla ilgili 1 kişi tutuklandı
25.06.2021 15:26
Son dakika 3. sayfa haberine göre Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Mersin Limanı'nda ele geçirilen 463 kilo kokainle ilgili 1 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Mersin Limanı'nda ele geçirilen 463 kilo kokainle ilgili 1 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.
Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, 23 Haziran tarihinde Ekvador'dan Mersin Limanı'na getirilen 5 konteynerde ele geçirilen 463 kilo kokainle ilgili yürütülen soruşturma kapmasında gözaltına alınan bir şüphelinin, sevk edildiği mahkemece tutuklandığı öğrenildi. 16 Haziran tarihinde yine Mersin Limanı'nda ele geçirilen 1 ton 300 kilogram kokainle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında da 5 şüpheli tutuklanmıştı. Son 1 haftada ele geçirilen 1 ton 763 kilogram kokainle ilgili tutuklu sayısı böylece 6'ya yükselmiş oldu. - MERSİN
Son Dakika 18:04 Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran koruması oldu: Muhsin sen beni çıldırtacaksın 17:46 Halının değeri 800 bin lira! 6 metrekarelik ipek halı alıcısını bekliyor 17:37 "Ayrılacaksın" tartışması kanlı bitti! Annesini öldürüp bahçeye gömdüğünü itiraf etti 17:28 Sosyal medya, Luiz Gustavo'nun güzel eşinin yaptığı paylaşımıyla sallandı 17:05 Boğaziçili öğrencilerin bursu yönetmelikte olmayan hükümlerle kesilmiş! Mahkeme "yürütmeyi durdurma" kararı verdi 16:17 Rahmi Koç ve İmamoğlu anlaşmaya vardı! Fenerbahçe Vapuru'nun bakımını yine İBB yapacak 15:48 Cumhurbaşkanı, konuşmasını dışarıdan dinlemeye çalışan vatandaşları içeri aldırdı: Polis arkadaşlar bariyerleri hemen kaldırıversin 15:03 Yayınladığı müstehcen video ile tepki çeken Kerimcan Durmaz: İntihar etmeyi düşündüm