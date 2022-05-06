Son dakika haberleri! Mersin'deki PKK operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı - Son Dakika

Mersin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, Pençe-Kilit Operasyonu'na misilleme yapmak amacıyla bombalı eylem arayışı içerisinde oldukları iddiasıyla yakalanan yabancı uyruklu 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı, diğerleri sınır dışı edildi.

İl Jandarma Komutanlığınca, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 27 Nisan'da, Toroslar ve Akdeniz ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yakalanan Suriye uyruklu 6 zanlının işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İçişleri Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu'na misilleme yapmak amacıyla el yapımı patlayıcı (EYP) düzenekli bombalı eylem arayışı içerisinde oldukları iddiasıyla 6 teröristin 27 Nisan'da eş zamanlı operasyonla gözaltına alındığını açıklamıştı.