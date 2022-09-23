Mersin Büyükşehir Belediyesi 'nde çalışanı 9 kişi, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandasını yaptıkları iddiasıyla 15 Eylül 'de düzenlenen şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 16 Eylül'de adliyeye sevk edilen 9 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilerden 7'sinin serbest bırakılmasına itirazda bulundu. İtirazın değerlendirilmesi sonucu şüphelilerden S.M. M.E.İ. ve D.B. hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Mersin'deki terör soruşturmasında serbest kalan 9 belediye çalışanından 3'ü itiraz üzerine tutuklandı - Son Dakika

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