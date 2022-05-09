Son dakika: Trafik kazasında yaşamını yitiren müzisyenin cenazesi defnedildi - Son Dakika
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Son dakika: Trafik kazasında yaşamını yitiren müzisyenin cenazesi defnedildi

09.05.2022 16:00

Gelen son dakika haberine göre Mersin'in Mut ilçesindeki trafik kazasında yaşamını yitiren 19 yaşındaki müzisyenin cenazesi, toprağa verildi.

Mersin'in Mut ilçesindeki trafik kazasında yaşamını yitiren 19 yaşındaki müzisyenin cenazesi, toprağa verildi.

İlçede dün meydana gelen kazada hayatını kaybeden İzzet Öz'ün cenazesi, cenaze namazının kılınacağı Laal Paşa Camisi'ne getirildi.

Cenazeye, gencin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker de katıldı.

Öz'ün cenazesi, namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Atatürk Bulvarı'nda dün hafif ticari araç ile taksinin çarpış, Öz'ün yaşamını yitirdiği kazada 3 kişi de yaralanmıştı.

Son dakika: Trafik kazasında yaşamını yitiren müzisyenin cenazesi defnedildi
Son dakika: Trafik kazasında yaşamını yitiren müzisyenin cenazesi defnedildi
Son dakika: Trafik kazasında yaşamını yitiren müzisyenin cenazesi defnedildi
Son dakika: Trafik kazasında yaşamını yitiren müzisyenin cenazesi defnedildi

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Trafik kazasında yaşamını yitiren müzisyenin cenazesi defnedildi - Son Dakika


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