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Mersin Devlet Opera ve Balesi "Yerelden Evrensele" konseri verdi - Son Dakika

Mersin Devlet Opera ve Balesi "Yerelden Evrensele" konseri verdi

19.02.2022 22:20

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) "Yerelden Evrensele" konserini sanatseverlerle buluşturdu.

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) "Yerelden Evrensele" konserini sanatseverlerle buluşturdu.

Mersin Kültür Merkezi'nde düzenlenen anlatımlı konserin orkestra şefliğini Rüstem Rahmedov, koro şefliğini Anıl Aydın, rejisörlüğünü Volkan Ersoy yaptı.

Rejisör yardımcılığını MDOB Sanat Yönetmeni ve Müdür Vekili Serbülent Biçer'in üstlendiği konserde, solistler Saliha Aktaş, Özlem Pamuk, Bülent Bezdüz, Mehmet Erkoç ve Hasan Berk sahne aldı.

Anlatıcılığını Tolga Erden'in yaptığı programda, MDOB orkestrası ile opera ve bale sanatçıları da sahneye çıktı.

Etkinlikte türkü ve aryalar seslendirildi.

Mersin Devlet Opera ve Balesi Yerelden Evrensele konseri verdi
Mersin Devlet Opera ve Balesi Yerelden Evrensele konseri verdi
Mersin Devlet Opera ve Balesi Yerelden Evrensele konseri verdi
Mersin Devlet Opera ve Balesi Yerelden Evrensele konseri verdi

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Mersin, Aydın, Opera, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin Devlet Opera ve Balesi 'Yerelden Evrensele' konseri verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin Devlet Opera ve Balesi "Yerelden Evrensele" konseri verdi - Son Dakika
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