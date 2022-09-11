Son dakika haberleri | Mersin'e şehit ateşi düştü - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Mersin'e şehit ateşi düştü

11.09.2022 17:43
Son dakika haberleri | Mersin'e şehit ateşi düştü

Son dakika habere göre IRAK'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım'ın (26) acı haberi, Mersin'deki ailesine verildi.

IRAK'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım'ın (26) acı haberi, Mersin'deki ailesine verildi.

Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, arama-tarama faaliyeti sırasında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu. Yıldırım'ın şehadet haberi, memleketi Mersin'in Toroslar ilçesi Sağlık Mahallesi'ndeki baba ocağına ulaştı. Yıldırım'ın acı haberini alan anne, baba ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Bekar olduğu öğrenilen şehit Yıldırım'ın babaevinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.


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Şehit Uzman Çavuş Yıldırım'ın Mersin'deki ailesine şehadet haberi verildi Şehit Uzman Çavuş Yıldırım'ın Mersin'deki ailesine şehadet haberi verildi Mersin'de engelli damat adayı nikaha engelli transfer aracıyla gitti Mersin'de engelli damat adayı nikaha engelli transfer aracıyla gitti
Kaynak: DHA

Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Mersin'e şehit ateşi düştü - Son Dakika

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