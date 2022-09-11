Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, arama-tarama faaliyeti sırasında PKK 'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu. Yıldırım'ın şehadet haberi, memleketi Mersin'in Toroslar ilçesi Sağlık Mahallesi'ndeki baba ocağına ulaştı. Yıldırım'ın acı haberini alan anne, baba ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Bekar olduğu öğrenilen şehit Yıldırım'ın babaevinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Kaynak: DHA

Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Mersin'e şehit ateşi düştü - Son Dakika

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