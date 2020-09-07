Son dakika haberleri... MERSİN ERDEMLİ 'Kuş kafesi' ormanları kurtaracak - Son Dakika

Son dakika haberleri... MERSİN ERDEMLİ 'Kuş kafesi' ormanları kurtaracak

Son dakika haberi: 'Kuş kafesi' ormanları kurtaracakMERSİN'in Erdemli ilçesinde Ortaokul 7'nci sınıf öğrencisi Enser Aydın'ın (13) tasarladığı, orman yangınlarını sim kart ve sensörler vasıtasıyla anında yangın söndürme ekiplerine bildirmeyi sağlayan 'Ormanları Kurtaran Kuş Kafesi Projesi', Sanayi ve...

'Kuş kafesi' ormanları kurtaracak

MERSİN'in Erdemli ilçesinde Ortaokul 7'nci sınıf öğrencisi Enser Aydın'ın (13) tasarladığı, orman yangınlarını sim kart ve sensörler vasıtasıyla anında yangın söndürme ekiplerine bildirmeyi sağlayan 'Ormanları Kurtaran Kuş Kafesi Projesi', Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen Teknofest yarışmasında 'İnsanlık yararına buluş' dalında 4 bin proje arasından Mersin birincisi olarak finale kaldı. Orman yangınlarına çok üzüldüğü için projeyi geliştirdiğini kaydeden Aydın, "Isı ve duman sensörleriyle 3 saniye içerisinde yangın bildirimi yapılabiliyor. Projenin 24 Eylül'de Gaziantep'te düzenlenecek finalde birinci olmasını bekliyorum" dedi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde Ortaokul 7'nci sınıf öğrencisi Ensar Aydın, özellikle yaz aylarında artan orman yangınlarını, sim kart ve sensörler aracılığıyla yangın söndürme ekiplerine bildirmeyi sağlayan 'Ormanları Kurtaran Kuş Kafesi' adında bir proje geliştirdi. Aydın'ın projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca düzenlenen Teknofest yarışmasında 'İnsanlık yararına buluş' dalında 4 bin proje arasından Mersin birincisi olarak finale kaldı. Türkiye'nin orman yangınlarından çok etkilendiğini ve bu yangınların önüne geçilmesi için projeyi geliştirdiğini kaydeden Aydın, orman yangınlarına üzüldüğünü ve öğretmeni Osman Çapan ile birlikte proje üzerinde çalıştıklarını söyledi.

ÜÇ SANİYEDE MESAJ GİDECEK

Aparat olarak hazırlanan ısıya ve dumana duyarlı sensörlerin, yangını söndürme ekiplerine bildirdiğini belirten Aydın, "Aparatlarımızın hepsini ahşap bir kuş kafesi şeklinde belirli yerlere asıyoruz. Sonrasında ormanlarımızda ateş ve duman meydana geldiği taktirde, sensör harekete geçererek belirlenen numaraya üç saniye içerisinde mesaj ve çağrı gönderiyor. Bu projeyle ormanlarımızın artık daha çok yanmasının önüne geçmiş olacağız" diye konuştu.

'TEKNOFEST'TE BİRİNCİ OLMAYI BEKLİYORUZ'

Aydın'a projede destek sağlayan öğretmeni Osman Çapan ise bu projeyle orman yangınlarının önüne geçileceğini vurgulayarak, "Öğrencimizin fikriyle yola çıkarak, ona rehberlik ettik. Projemiz, dumanın algılandığı anda en yakın itfaiyeye bildirilmesini sağlayacak. Bu bildirim hem kısa mesaj hem de sesli arama yolu ile gerçekleşiyor. Yarışmada finale kalan projemizin, Teknofest 2020'de birinci olmasını bekliyoruz" dedi.

'ÖĞRENCİLERİMİZE FIRSAT VERİYORUZ'

Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Bilişim Teknoloji Koordinatörü Veli Çelik de öğrencilerin fikir ve projelerini hayata geçirmek için imkan sağladıklarını anlattı. Akdeniz Ortaokulu'nda hazırlanan yazılım ve tasarım atölyesi ile öğrencilerin fikirlerini hayata geçirebilmeleri için çalıştıklarını aktaran Çelik, "Bu konuda İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Yusuf Açıkyörük'ün desteğiyle, öğrencilerimiz, projelerini yerli kaynaklarla oluşturduğumuz atölyelerimizde çalışarak hazırlıyor" diye konuştu.

Son dakika haberleri... MERSİN ERDEMLİ 'Kuş kafesi' ormanları kurtaracak

Erdemli, Mersin, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 09:49 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... MERSİN ERDEMLİ 'Kuş kafesi' ormanları kurtaracak - Son Dakika

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