Ev kadınıydı çiftçi oldu, ayda 4 bin lira kazanıyor - Son Dakika

Ev kadınıydı çiftçi oldu, ayda 4 bin lira kazanıyor

07.03.2021 08:40

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, Meliha Adalı (50), ev hanımı iken internette gördüğü topraksız tarım uygulama modelini kendi bahçesinde oluşturduğu 200 metrekare alanda uygulayıp, ürettiği kıvırcık cinsi marulları satarak, ayda 4 bin lira kazanıyor.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, Meliha Adalı (50), ev hanımı iken internette gördüğü topraksız tarım uygulama modelini kendi bahçesinde oluşturduğu 200 metrekare alanda uygulayıp, ürettiği kıvırcık cinsi marulları satarak, ayda 4 bin lira kazanıyor.

Türkiye'de yaygın olmamasına karşın birçok girişimci tarafından uygulanan topraksız tarımla ev hanımları da fazla uğraş vermeden ve daha sağlıklı ortamda üretim yaparak, aile ekonomisine katkı sağlayabiliyor. Erdemli'de, ev hanımı iken internette gördüğü topraksız tarım uygulaması ilgisini çeken ve kendi bahçesinde 200 metrekare alanda sera oluşturan 50 yaşındaki Meliha Adalı, "Ev kadını olduğum için evde çok vaktim oluyordu. İnternette dolaşırken gözüme topraksız tarım uygulaması takıldı. İnceledim, araştırdım. Daha sağlıklı, verimi çok ve emeği az olan topraksız tarım uygulamasını kendi bahçemde denemek istedim. Hobi olarak 200 metrekare alanda serayı oluşturduk ve kıvırcık marul ektik. Normal şartlarda 2 ay içerisinde yetişen marul, topraksız tarım şartlarında 40 günde tüketime hazır hale geliyor" dedi.

'AYDA 4 BİN LİRA KAZANIYORUM'200 metrekare serada ayda 2 bin adet marul ürettiğini söyleyen Meliha Adalı, "Çok küçük bir alan olmasına karşın ayda 2 bin adet marul üretimi yapıyorum. Tanesini 2 liradan sattığım marul, bana ayda 4 bin lira kazandırıyor. Yaklaşık 6 aydır bu işi yapıyorum ve çok memnunum. Beni girişimcilik konusunda cesaretlendiren ve her zaman yanımda olan değerli eşim Gürcan Adalı'ya da çok teşekkür ederim. Bir kadının başarısında en büyük etken eşinin desteğidir. Eşim de bana destek oldu ve ev hanımı iken iş kadını olmamı sağladı. Ben buradan bütün ev hanımlarına topraksız tarım uygulamasını tavsiye ediyorum" diye konuştu.'EŞİM İLE GURUR DUYUYORUM'Meliha Adalı'nın eşi Gürcan Adalı ise "Eşim ev kadınıyken internette gördüğü topraksız tarım uygulamasını bana söyledi ve ben de yardımcı olacağımı söyledim. Yaklaşık 20 bin lira harcayarak, 200 metrekare sera oluşturduk. Her gün buraya geliyor ve marul ile ilgileniyor. Ürettiği marulları satarak aile ekonomisine de katkı sağlıyor. Eşimle gurur duyuyorum. Kadınlarımıza güvenelim ve onların arkasında olalım. İnanın Türk kadınının başaramayacağı iş yoktur" diye konuştu.Meliha Adalı, ürettiği kırmızı ve yeşil renkteki marulları özel sipariş ile tüketicilere ulaştırıyor.

Ev kadınıydı çiftçi oldu, ayda 4 bin lira kazanıyor
Ev kadınıydı çiftçi oldu, ayda 4 bin lira kazanıyor
Ev kadınıydı çiftçi oldu, ayda 4 bin lira kazanıyor
Ev kadınıydı çiftçi oldu, ayda 4 bin lira kazanıyor
Ev kadınıydı çiftçi oldu, ayda 4 bin lira kazanıyor
Ev kadınıydı çiftçi oldu, ayda 4 bin lira kazanıyor
Ev kadınıydı çiftçi oldu, ayda 4 bin lira kazanıyor
Ev kadınıydı çiftçi oldu, ayda 4 bin lira kazanıyor
Ev kadınıydı çiftçi oldu, ayda 4 bin lira kazanıyor
Ev kadınıydı çiftçi oldu, ayda 4 bin lira kazanıyor
Ev kadınıydı çiftçi oldu, ayda 4 bin lira kazanıyor
Ev kadınıydı çiftçi oldu, ayda 4 bin lira kazanıyor

Türkiye, Çiftçi, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ev kadınıydı çiftçi oldu, ayda 4 bin lira kazanıyor - Son Dakika


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