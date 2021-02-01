Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Rusya'nın trap-skeet ve Kazakistan'ın havalı ve ateşli silahlar milli takımlarının sporcularıyla bir araya geldi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Demir, Rusya'nın trap-skeet ve Kazakistan'ın havalı ve ateşli silahlar milli takımı sporcularının kamp çalışmalarına ev sahipliği yapan Erdemli Atış Poligonu'nu ziyaret etti.

Tokyo Olimpiyat Oyunları hazırlıklarını sürdüren Rus ve Kazak sporcularla bir araya gelen Demir, takımlara başarı diledi.

Rus sporcuların çalışmalarını tamamladığı poligonda, Kazak milli takımının kampı 5 Şubat'a kadar sürecek.