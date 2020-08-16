Son dakika haberleri: MERSİN Gülnar kırsalında yörük kızının eğitim aşkı - Son Dakika

Son dakika haberleri: MERSİN Gülnar kırsalında yörük kızının eğitim aşkı

Son dakika haberi... Gülnar kırsalında yörük kızının eğitim aşkıMERSİN'in Gülnar ilçesinde yaşayan Burçin Nar (17), kışın karla kaplı okul yollarına rağmen okuma azminden vazgeçmedi ve 3 yıl önce Anamur Şehit İbrahim Armut Fen Lisesi'ni kazandı.

Gülnar kırsalında yörük kızının eğitim aşkı

MERSİN'in Gülnar ilçesinde yaşayan Burçin Nar (17), kışın karla kaplı okul yollarına rağmen okuma azminden vazgeçmedi ve 3 yıl önce Anamur Şehit İbrahim Armut Fen Lisesi'ni kazandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, lise son sınıfta okuyan ve üniversiteye hazırlanan Burçin'e öğrenim hayatı boyunca kitap yardımı ve kurs merkezinde eğitim olanağı sağladı.

Mersin'in merkezine yaklaşık 145 kilometre uzaklıktaki İshaklar Mahallesi'nde yaşayan Nar ailesinin 5 çocuğundan en büyüğü Burçin, birçok olanaksızlığa rağmen okuma hayalinden vazgeçmedi. İlkokul üçüncü sınıftayken yeni doğan kardeşine bakmak için okulun yaz kurslarına gidemediğini belirten Burçin, kış aylarında ise karla kaplı yollardan dolayı 4 kilometre mesafedeki okuluna çoğu zaman ulaşamadığını söyledi. Bunca zorluğa rağmen ilkokul ve ortaokul öğrenimini tamamlayan Burçin, 3 yıl önce Anamur Şehit İbrahim Armut Fen Lisesi'ni kazanarak, liseyi yatılı okumaya başladı.

Burçin, bu yıl lise son sınıfa geçti ve yaz aylarında Gülnar'da üniversite sınavı hazırlıklarına başladı. Küçükken öğretmen olmak istediğini ancak şu an net bir meslek hayali kurmadığını belirten Burçin'in 'Ne iş olursa olsun, en iyi şekilde yapmak istiyorum' cümlesi, Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır' sözünü hatırlattı. Burçin şu günlerde sınava hazırlanırken, bir yandan da İstanbul Sözleşmesi için sürdürülen mücadeleyi çevresindekilere anlatarak ve kampanyaya imza atarak, kırsaldan destek veriyor.

YOLU BÜYÜKŞEHİR'LE KESİŞTİ

Kurban Bayramı'nda kapı kapı dolaşarak çocuklara şeker dağıtan Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle yolu kesişen Burçin, görevli personele üniversiteye hazırlık kaynak kitap talebini ulaştırdı. Konuyla ilgilenen Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, kitap talebini yerine getirdiği Burçin'e, bünyesindeki kurs merkezlerinde eğitim olanağı da sağladı. Burçin artık yazları Gülnar'da, kışları ise Anamur'da Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi'nde üniversiteye hazırlanacak.

TEK İSTEKLERİ EĞİTİM

Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi Gülnar Şube Müdürü Feyyaz Aslanpençe, Burçin Nar'ın kitap talebi üzerine kendisine ulaştıklarını belirterek, 'İstediği tüm eksikleri sadece bir kerelik değil, şu andan sınava kadar hatta belki sınavdan sonraki 4 yıl ve sonrasına kadar da karşılayacağız. Kadın olması bizim için daha önemli. Tek istekleri eğitim. Eğitim ne kadar iyi olursa başarı da o kadar iyi olur. Kaybedecek zamanımız yok. Bu durumdaki öğrencilerimize özellikle de kadınlara ne kadar erken ulaşırsak hiçbir genci kaybetmemiş oluruz. Burçin'in eğitimini yazın burada sürdüreceğiz, okul açıldığı zaman da Anamur'daki kurs merkezimize kaydettireceğiz. Burada nasıl bir destek sağlayacaksak, sene sonuna kadar orada da bu desteği fazlasıyla sağlayacaklar' dedi.

EVDE KENDİ EMEKLERİMLE ÇALIŞIYORDUM

Burçin Nar ise birçok zorluğa ve imkansızlığa rağmen okumaktan asla vazgeçmediğini vurgulayarak, 'Ben üçüncü sınıftayken küçük kardeşim oldu. Şu an 8 yaşında. Yazları ona bakıyordum, o yüzden yaz aylarında pek çalışamıyordum. Hafta sonu okulun kurslarına gidemiyordum. Kışın kar yağınca yollar kapandığı ve evim okula 4 kilometre kadar uzakta olduğu için okula gidemiyordum. Evde kendi emeklerimle çalışıyordum. İnternet imkanım da yoktu. Ortaokulu da bu şekilde okudum. Liseyi kazandım. Şu an yurtta kalıyorum, orada ders çalışıyorum. İmkanlarım tabii biraz daha arttı' diye konuştu.

YAŞITLARIM HİÇBİR ZAMAN VAZGEÇMESİNLER

Yaz aylarını Gülnar'da ailesinin yanında geçiren Burçin, üniversiteye babaannesinin evinde hazırlandığını söyledi. Yaşıtlarına da bazı tavsiyelerde bulunan Burçin, 'Burası babamın evi. Evde 5 kardeş olduğumuz için pek çalışamıyorum. Bu yüzden babaannemin evine gidiyorum. Orası daha sakin oluyor. Yaşıtlarım hayatları boyunca karşılarına ne çıkarsa çıksın hiçbir zaman vazgeçmesinler. Hiçbir zaman kendilerine olan güvenlerini yitirmesinler ve her daim savaşsınlar' ifadelerini kullandı.

TEK İSTEĞİMİZ, CEHALETİN BİTMESİ

Baba Baki Nar ise çocuklarının okumasına elden geldiğince destekte bulunduğunu söyledi. Kızı Burçin'in başarısının kardeşlerine de örnek olduğunu vurgulayan baba Baki Nar, 'Fen Lisesi'ni kazanması büyük bir başarı. İleride daha güzel işler başarmasını isteriz. Biz çalışıp yapamadık, durumumuz ortada. Allah nasip ederse onlar çalışırlar, daha iyi nesiller yetişir. Kardeşleri ve arkadaşları onlara bakıp çalışacak ve ülkemize hayırlı birer evlat olacaklar. Tek isteğimiz, cehaletin bitmesi. Bizim istediğimiz bu. Okumasını desteklemeye çalışıyoruz, uğraşıyoruz. Öğretmen de olabilir, isterse herhangi bir yerde doktor, polis, savcı veya hakim de olabilir. Bununla ilgili emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Okumak isteyen çocuklara desteklerinin devamını bekleriz. İlim, bilim, okumak. İstediğimiz bu, başka bir şey değil' diye konuştu.

Son dakika haberleri: MERSİN Gülnar kırsalında yörük kızının eğitim aşkı

Gülnar, Anamur, Nar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 15:11

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: MERSİN Gülnar kırsalında yörük kızının eğitim aşkı - Son Dakika
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