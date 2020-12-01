Son dakika haberleri... Mersin İl Sağlık Müdürü Bahçacı'dan artan Kovid-19 vakalarıyla ilgili uyarı - Son Dakika

Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artış yaşandığını ifade ederek, vatandaşları tedbirlere bağlı kalmaları konusunda uyardı.

Bahçacı, yazılı açıklamasında, kentte görülen vaka artış oranının, Türkiye ortalamasının üzerine olduğuna vurgu yaptı.

Vatandaşların, Kovid-19 tedbirlerine uymaya devam etmeleri gerektiğini kaydeden Bahçacı, "Pandemiyle mücadele sadece sağlık çalışanlarının savaşıyla kazanılmaz. Bütün uyarılara rağmen son dönemde yaptığımız tespitlerde en önemli bulaş sebebi olarak ev ziyaretleri ve kalabalık ortamların olduğunu gördük. Ne olur ev ziyaretlerine ara verin. Kalabalık ortam oluşturmaktan kaçının. Maske, mesafe, temizlik kuralına uyun." değerlendirmesinde bulundu.

Kentteki hastaneler ve sağlık çalışanlarıyla, virüse karşı mücadeleyi sürdürmeye devam ettiğini belirten Bahçacı, vatandaşların, tedbirlere uyarak sağlık çalışanlarına destek vermeleri gerektiğini kaydetti.