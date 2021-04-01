Mersin Uluslararası Limanı Genişleme Projesi'nin 20 ayda tamamlanması hedefleniyor

Mersin Uluslararası Limanı (MIP), konteyner kapasitesini 3,6 milyon TEU'ya çıkaracak Doğu Akdeniz Terminali 2. Fazı Genişleme Projesi'nin 20 ayda tamamlanması amaçlanıyor.

Liman İşletmeciliğinden yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da katıldığı 19 Mart'taki törende temeli atılan proje için 375 milyon dolar harcanacak.

20 ayda tamamlanması planlanan projeyle 500 kişiye doğrudan, 5 bin kişiye dolaylı istihdam imkanı sağlanacak, limanın konteyner kapasitesi de 2,6 milyon TEU'dan 3,6 milyon TEU'ya çıkarılacak.

İmtiyaz sözleşmesi sonunda yatırımlar, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına (TCDD) devredilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MIP Genel Müdürü Johan Van Daele, limanın yüksek ihracat ve ithalat iş hacmiyle en yoğun zamanlarda maksimum terminal kapasitesine yakın çalıştığını belirterek, "Sadece ticaretin sürekliliği için değil, aynı zamanda Mersin'in kilit rolünü korumak için de limanı verimli bir kapasiteye ulaştırmak zorundayız. Hinterlant ekosisteminin ihtiyacı olan hizmeti sunmak, bölgeye güçlü ve sürdürülebilir iş ortamı sağlamak için yoğun şekilde çalışmaya devam etmekteyiz. Sorumluluğumuzun bilinciyle bu alandaki faaliyetlerimizi artırmaya, daha çok insana yeni istihdam olanağı yaratmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.