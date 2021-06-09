Üye Girişi
Mersin merkezli 18 ilde yasadışı bahis operasyonu: 86 gözaltı - Son Dakika

Mersin merkezli 18 ilde yasadışı bahis operasyonu: 86 gözaltı

09.06.2021 09:19

Mersin merkezli 18 ilde yasadışı bahis operasyonu: 86 gözaltı Ermenistan'da kurulan yasadışı bahis sitesi üzerinden bahis oynattıkları tespit edilen şüphelilerin hesaplarında son 1 yıl içinde 190 milyon liralık para transferi gerçekleştirildiği belirlendi Haklarında yakalama kararı çıkarılan...

Mersin merkezli 18 ilde yasadışı bahis operasyonu: 86 gözaltı

Ermenistan'da kurulan yasadışı bahis sitesi üzerinden bahis oynattıkları tespit edilen şüphelilerin hesaplarında son 1 yıl içinde 190 milyon liralık para transferi gerçekleştirildiği belirlendi

Haklarında yakalama kararı çıkarılan 117 kişiden 86'sı gözaltına alınırken, suç örgütünün lider kadrosunda yer aldıkları belirlenen 3 şüphelinin KKTC, Ukrayna ve Karadağ'da olduğu öne sürüldü

MERSİN - Mersin merkezli 18 ilde gerçekleştirilen yasadışı bahis operasyonunda, haklarında yakalama kararı bulunan 117 kişiden 86'sı gözaltına alındı. Parisbahis.com isimli site üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları tespit edilen şüphelilerin hesaplarında son 1 yıl içerisinde 190 milyon liralık para transferi olduğu tespit edildi. Suç örgütünün lider kadrosunda yer aldıkları önü sürülen 3 şüphelinin ise KKTC, Ukrayna ve Karadağ'da olduğu öğrenildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında, yasadışı bahis oynatan şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, yurt dışında kurulduğu öne sürülen 'parisbahis.com' adlı internet sitesi üzerinden yasadışı bahis oynatıldığını belirleyen ekipler, şüphelileri takibe aldı. Uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından Cumhuriyet Başsavcılığınca 117 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Mersin merkezli Antalya, Aydın, Batman, Bolu, Bursa, Denizli, Gaziantep, Giresun, İstanbul, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Muğla, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Zonguldak'ta gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 86 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Paralar, şemsiye ve derin dondurucudan çıktı

Öte yandan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 41 cep telefonu, 8 bilgisayar ve 23 bin 635 lira para ele geçirildi. Yasa dışı bahisten elde edildiği değerlendirilen paraların bir bölümü şemsiyenin içerisinde, bir bölümü ise derin dondurucuda bulundu.

1 yılda 190 milyon liralık para transferi olmuş

Yapılan detaylı incelemelerde, bazı vatandaşlara ait kimlik bilgilerinin, haberleri olmadan çeşitli kurumlardan ele geçirilerek 273 kişi adına dijital para platformu hesabı açıldığı görüldü. Şüphelilerin Ermenistan üzerinden yasa dışı bahis sitesi kurduğu, temin ettikleri kişisel bilgiler doğrultusunda internet üzerinden kripto hesaplar açtıkları belirlendi. Ayrıca şüphelilerin son 1 yılda yaptıkları para transferleri de Mali Suçları Araştırma Kurulu raporuna yansıdı. Rapora göre şahısların dijital para platformu hesapları üzerinden 65 milyon, banka hesaplarından ise 125 milyon lira olmak üzere 190 milyon liralık transfer gerçekleştirdikleri tespit edildi. Çetenin organizasyon teması da tespit edilirken, günlük, haftalık ve aylık kazançlarına da ulaşıldı. Buna göre 273 dijital para hesabının kullanıldığı ortaya çıkarken, hesaplar içinde öğretmen, doktor gibi kamu çalışanlarının da olduğu belirlendi. Ayrıca şüphelilerin dijital para hesaplarının aktivasyonları için farklı kişiler adına GSM hatları aldıkları, bu hatların tamamını İstanbul'dan temin ettikleri belirlendi.

Paraları Bitcoin'e yatırmışlar

Öte yandan şahısların yasadışı bahisten elde ettikleri parayı Bitcon'e yatırdıkları ortaya çıktı. Çetenin liderlerinden olan 3 kişinin KKTC, Ukrayna ve Karadağ'da olduğu da belirlendi. Bu kişilerle birlikte hakkında yakalama kararı bulunan 31 kişinin aranmasına devam edilirken, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Mersin merkezli 18 ilde yasadışı bahis operasyonu: 86 gözaltı
Mersin merkezli 18 ilde yasadışı bahis operasyonu: 86 gözaltı
Mersin merkezli 18 ilde yasadışı bahis operasyonu: 86 gözaltı
Mersin merkezli 18 ilde yasadışı bahis operasyonu: 86 gözaltı
Mersin merkezli 18 ilde yasadışı bahis operasyonu: 86 gözaltı
Mersin merkezli 18 ilde yasadışı bahis operasyonu: 86 gözaltı
Mersin merkezli 18 ilde yasadışı bahis operasyonu: 86 gözaltı
Mersin merkezli 18 ilde yasadışı bahis operasyonu: 86 gözaltı
Mersin merkezli 18 ilde yasadışı bahis operasyonu: 86 gözaltı
Mersin merkezli 18 ilde yasadışı bahis operasyonu: 86 gözaltı
Mersin merkezli 18 ilde yasadışı bahis operasyonu: 86 gözaltı

Karadağ, Kıbrıs, Mersin, Bahis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mersin merkezli 18 ilde yasadışı bahis operasyonu: 86 gözaltı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Aşırı kilo kaybı yaşıyor! Kim Jong-un'un sağlık durumu endişelendirdi 12:15 Aşırı kilo kaybı yaşıyor! Kim Jong-un'un sağlık durumu endişelendirdi Beşiktaş, 10 numara arayışlarına hız veriyor, Brezilyalı yıldız Alex Teixeira hedefte olan isim 12:10 Beşiktaş, 10 numara arayışlarına hız veriyor, Brezilyalı yıldız Alex Teixeira hedefte olan isim Son Dakika: Kanal İstanbul'un yapımı için ilk kazma 26 Haziran tarihinde vurulacak 12:06 Son Dakika: Kanal İstanbul'un yapımı için ilk kazma 26 Haziran tarihinde vurulacak
Rögardan mavi su taştı, ilçe sakinleri tedirginlik yaşadı 12:01 Rögardan mavi su taştı, ilçe sakinleri tedirginlik yaşadı Yine hiçbir şey anlatmıyor! Mustafa Sarıgül yeni videosuyla gündem oldu 11:44 Yine hiçbir şey anlatmıyor! Mustafa Sarıgül yeni videosuyla gündem oldu Fenomen Alp Kılınç, Hande Erçel'in açtığı davayı kaybetti! Kılınç'tan çok konuşulacak paylaşım: Sadakam olsun 11:32 Fenomen Alp Kılınç, Hande Erçel'in açtığı davayı kaybetti! Kılınç'tan çok konuşulacak paylaşım: Sadakam olsun
Kocaeli'de intihar vakası! Şehrin göbeğinde kendini asarak yaşamına son verdi 11:03 Kocaeli'de intihar vakası! Şehrin göbeğinde kendini asarak yaşamına son verdi Mehmet Ceyhan koronavirüsün ardından ortaya çıkan MIS-C hastalığına karşı uyardı: Hastanemizde yaklaşık 80 çocuğa bu teşhis konuldu 10:40 Mehmet Ceyhan koronavirüsün ardından ortaya çıkan MIS-C hastalığına karşı uyardı: Hastanemizde yaklaşık 80 çocuğa bu teşhis konuldu

Son Dakika Haberleri
12:18 Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "Lağım çukuru" çıkışına yanıt: İftira atanların peşinden gitmek, kendini oraya layık görenlerin işidir
12:14 Aşırı kilo kaybı yaşıyor! Kim Jong-un'un sağlık durumu endişelendirdi
12:10 Atatürk Havalimanı'ndaki uçak bakım hangarında oksijen tüpü patladı
12:10 Beşiktaş, 10 numara arayışlarına hız veriyor, Brezilyalı yıldız Alex Teixeira hedefte olan isim
12:06 Son Dakika: Kanal İstanbul'un yapımı için ilk kazma 26 Haziran tarihinde vurulacak
12:03 Fenerbahçe için bomba iddia! Aykut Kocaman'ı takımın başına geçecek
11:51 Koronanın yeni belirtileri korkuttu! Hastalarda sağırlık ve kangren görülüyor
11:43 Yine hiçbir şey anlatmıyor! Mustafa Sarıgül yeni videosuyla gündem oldu
11:37 Kurban pazarları hareketlendi! Fiyatlar hayvan başına bin lira arttı
11:32 Fenomen Alp Kılınç, Hande Erçel'in açtığı davayı kaybetti! Kılınç'tan çok konuşulacak paylaşım: Sadakam olsun
Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "Lağım çukuru" çıkışına yanıt: İftira atanların peşinden gitmek, kendini oraya layık görenlerin işidir         
12:18
Atatürk Havalimanı'ndaki uçak bakım hangarında oksijen tüpü patladı Atatürk Havalimanı'ndaki uçak bakım hangarında oksijen tüpü patladı         
12:11
Üzerine kaynar su dökülmüştü! Gonca Vuslateri, yanık bacağını gösterdi Üzerine kaynar su dökülmüştü! Gonca Vuslateri, yanık bacağını gösterdi         
12:06
Fenerbahçe için bomba iddia! Aykut Kocaman'ı takımın başına geçecek Fenerbahçe için bomba iddia! Aykut Kocaman'ı takımın başına geçecek         
12:03
Koronanın yeni belirtileri korkuttu! Hastalarda sağırlık ve kangren görülüyor Koronanın yeni belirtileri korkuttu! Hastalarda sağırlık ve kangren görülüyor         
11:52
5 gündür kayıp olan genç kız, odasının duvarına 5 gündür kayıp olan genç kız, odasının duvarına "Evden ayrılmadan nasıl ölmek istersin" yazmış         
11:32
Son Dakika! Esnaftan haraç kesen suç örgütüne operasyon: 30 şüpheli gözaltında Son Dakika! Esnaftan haraç kesen suç örgütüne operasyon: 30 şüpheli gözaltında         
11:06
Hırıltı çıkarıyordu, kafasını kopardım! İmam nikahlı hamile karısını öldüren adamın itirafı kan dondurdu Hırıltı çıkarıyordu, kafasını kopardım! İmam nikahlı hamile karısını öldüren adamın itirafı kan dondurdu         
10:42
Kameramanın hızı, sıradan bir yarışmaya damga vurdu! Kameramanın hızı, sıradan bir yarışmaya damga vurdu!         
10:22
İnşaat işçisinin çektiği video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bu evlerde insan yaşayacak! İnşaat işçisinin çektiği video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bu evlerde insan yaşayacak!         
10:08
Eşi bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den hayrete düşüren açıklamalar: Her erkek aldatır, bilmem neler için yuvamı yıkmam Eşi bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den hayrete düşüren açıklamalar: Her erkek aldatır, bilmem neler için yuvamı yıkmam         
09:58
AK Partili Bülent Turan, Sedat Peker'in Demirören iddiasını yanıtladı: Her günün faizi ödenecektir AK Partili Bülent Turan, Sedat Peker'in Demirören iddiasını yanıtladı: Her günün faizi ödenecektir         
09:52
Şişeyi görmek isteyen bile var! Aşı olmaya gelenler istekleriyle hemşireleri canından bezdirdi Şişeyi görmek isteyen bile var! Aşı olmaya gelenler istekleriyle hemşireleri canından bezdirdi         
09:40
Farah Zeynep Abdullah'tan Masumlar Apartmanı'na duygusal veda: İnci'nin yolculuğu burada bitti Farah Zeynep Abdullah'tan Masumlar Apartmanı'na duygusal veda: İnci'nin yolculuğu burada bitti         
09:17
Başörtülü akademisyenin saldırıya uğramasına Ezgi Mola tepki gösterdi: İt gibi öğreneceksiniz Başörtülü akademisyenin saldırıya uğramasına Ezgi Mola tepki gösterdi: İt gibi öğreneceksiniz         
09:11
Ceza kesilen ehliyetsiz sürücü: Allah sizi başımızdan eksik etmesin Ceza kesilen ehliyetsiz sürücü: Allah sizi başımızdan eksik etmesin         
00:04
Manken Noella Nance, yıllar sonra ortaya çıktı! Notları düşük olduğu için Boğaziçi'nden atılmıştı Manken Noella Nance, yıllar sonra ortaya çıktı! Notları düşük olduğu için Boğaziçi'nden atılmıştı         
18:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2021 12:26:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mersin merkezli 18 ilde yasadışı bahis operasyonu: 86 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement