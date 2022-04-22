Son dakika haberleri! MERSİN MERKEZLİ 5 İLDE 'SAHTE BAHİS KUPONU' İLE DOLANDIRICILIĞA 8 GÖZALTI - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri! MERSİN MERKEZLİ 5 İLDE 'SAHTE BAHİS KUPONU' İLE DOLANDIRICILIĞA 8 GÖZALTI

22.04.2022 11:52

Gelen son dakika haberine göre MERSİN merkezli 5 ilde, kazanılmış görünümlü 'sahte bahis kuponu' düzenleyerek, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan 8 kişi gözaltına alındı.

MERSİN merkezli 5 ilde, kazanılmış görünümlü 'sahte bahis kuponu' düzenleyerek, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i tutuklandı, 1'i ev hapsi alırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin'de yaşayan H.T., kazanılmış görünümlü 'sahte bahis kuponu' ile 168 TL dolandırıldığını söyleyerek, şikayetçi oldu. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan şüphelileri takibe aldı. Şüphelilerin, sosyal medya üzerinden özel mesajla iletişim kurdukları kişilerden fotoğraf düzenleme programı ile hazırladıkları 'sahte bahis kuponları' üzerinden kazanmış gibi gösterip, vergi adı altında para talep ederek, dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.

SAHTE KUPON DÜZENLEMİŞLER

Şüphelilerin dolandırıcılıktan elde ettikleri paralara ilişkin hesap hareketlerini siber polisi, 9 aylık teknik ve fiziki takiple inceledi. Şüphelilerin sosyal medya araçlarını kullanarak iletişim kurdukları vatandaşlardan fotoğraf düzenleme uygulamasıyla kazanmış gibi hazırladıkları sahte kuponlar üzerinden paranın vergisi adı altında para talep ederek dolandırıcılık yaptıklarıı belirlendi. Ülke genelinde çok sayıda kişinin bu şekilde dolandırıldığını tespit eden polis, elde edilen bilgiler doğrultusunda kimliği belirlenen 8 şüphelinin yakalanması için Mersin merkezli Gaziantep, Hatay, Kars ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 7 adet cep telefonu, 1 adet diz üstü bilgisayar, çok sayıda sim kart ve hafıza kartları ele geçirildi. Operasyonda şüphelilerin 8 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.D., L.Ö., C.Y., S.E., B.A. çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. F.I. ev hapsi alırken, H.M.Z., ve H.Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haberleri! MERSİN MERKEZLİ 5 İLDE 'SAHTE BAHİS KUPONU' İLE DOLANDIRICILIĞA 8 GÖZALTI
Son dakika haberleri! MERSİN MERKEZLİ 5 İLDE 'SAHTE BAHİS KUPONU' İLE DOLANDIRICILIĞA 8 GÖZALTI
Son dakika haberleri! MERSİN MERKEZLİ 5 İLDE 'SAHTE BAHİS KUPONU' İLE DOLANDIRICILIĞA 8 GÖZALTI
Son dakika haberleri! MERSİN MERKEZLİ 5 İLDE 'SAHTE BAHİS KUPONU' İLE DOLANDIRICILIĞA 8 GÖZALTI

YORUMLAR
500
Son dakika: Mersin merkezli 5 ilde sahte iddaa operasyonu: 5 tutuklama Son dakika: Mersin merkezli 5 ilde sahte iddaa operasyonu: 5 tutuklama

Dolandırıcılık, Mersin, Medya, Bahis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! MERSİN MERKEZLİ 5 İLDE 'SAHTE BAHİS KUPONU' İLE DOLANDIRICILIĞA 8 GÖZALTI - Son Dakika


Son Dakika
11:52 Sokak ortasında boks maçı! Sinirli yaya kendisine yol vermeyen sürücüyü tek yumrukla hastanelik etti!
11:40 Bakan Soylu açıkladı: Bursa ve İstanbul'da yaşanan bombalama olaylarının failleri tespit edildi
11:38 Ünlü isimlerden anlamlı hareket! Yarın çocuk istismarına dikkat çekmek için toplanıyorlar
11:36 Esra Erol'da sular durulmuyor! Canlı yayında eski eşinin sevgilisinden şiddet gördü
11:18 CHP'li Ünsal'dan Kılıçdaroğlu'nun fatura hamlesine övgü: Saray ülkeyi karanlığa gömüyor
11:29 Oğlunu kaybeden Cristiano Ronaldo'dan günler sonra ilk paylaşım
11:26 Yeni güne artışla başlayan Dolar/TL 14,73 seviyelerinde işlem görüyor
11:24 Emekli bayram ikramiyelerinin tarihi belli oldu! 27-29 Nisan'da ödenecek
11:17 Esnaf tek tek kepenk kapatıyor! Kapanan şirket sayısı geçen yıla oranla yüzde 39,8 arttı
11:13 3 yıldır devam eden Gezi Parkı davasında kritik gün: Son savunmalar yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 12:03:25. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! MERSİN MERKEZLİ 5 İLDE 'SAHTE BAHİS KUPONU' İLE DOLANDIRICILIĞA 8 GÖZALTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement