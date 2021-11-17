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Son dakika gündem: Dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 12 zanlıdan ikisi tutuklandı - Son Dakika

Son dakika gündem: Dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 12 zanlıdan ikisi tutuklandı

17.11.2021 12:47

Son dakika habere göre Mersin merkezli 4 ilde, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 zanlıdan ikisi tutuklandı.

Mersin merkezli 4 ilde, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 zanlıdan ikisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, müşteki A.D.A (67) cep telefonuyla kendisini arayıp savcı olarak tanıtan kişinin hesabına bir miktar para yatırdığı, evine gelen ve polis sandığı iki kişiye de para verdiği iddiasıyla emniyete başvurdu.

Çalışma başlatan ekipler, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp 12 kişiyi dolandırıldığını belirlediği 12 zanlıya yönelik Mersin, Adana, Gaziantep ve Tokat'ta eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan M.P. ve B.R.M. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 7'si adli kontrol olmak üzere 10'u serbest bırakıldı.

Zanlıların altınları bir araca bırakması güvenlik kamerasında

Öte yandan, şüphelilerin bir dolandırıcılık yaptıktan sonraki görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüde, dolandırıcılık yaptıktan sonra ticari araçtan inen zanlılar kavşakta park halindeki iki araçtan birine altınları bırakmaları ve başka otomobille bölgeden uzaklaşmaları yer alıyor.

Şüphelilerin, altınlarla yakalanmamak için bu yöntemi uyguladıkları öğrenildi.

Son dakika gündem: Dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 12 zanlıdan ikisi tutuklandı
Son dakika gündem: Dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 12 zanlıdan ikisi tutuklandı
Son dakika gündem: Dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 12 zanlıdan ikisi tutuklandı
Son dakika gündem: Dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 12 zanlıdan ikisi tutuklandı

Dolandırıcılık, Mersin, Savcı, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 12 zanlıdan ikisi tutuklandı - Son Dakika


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