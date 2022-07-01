Son dakika! MERSİN ORMAN BÖLGE MÜDÜRÜ YANGINLARIN YÜZDE 90'I İNSAN KAYNAKLI - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika! MERSİN ORMAN BÖLGE MÜDÜRÜ YANGINLARIN YÜZDE 90'I İNSAN KAYNAKLI

01.07.2022 10:15

Son dakika haberi... MERSİN'de Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, geçen yıl yaklaşık 10 bin hektar alana zarar veren orman yangınlarının tekrarlanmaması için herkese sorumluluk düştüğünü kaydetti.

MERSİN'de Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, geçen yıl yaklaşık 10 bin hektar alana zarar veren orman yangınlarının tekrarlanmaması için herkese sorumluluk düştüğünü kaydetti. Akduman, Maalesef ülkemizdeki orman yangınlarının yüzde 90'ı insan kaynaklı. Bunun çok düşük bir kısmı kasıtlı. Genelde yangınlarımız ihmal ve dikkatsizlikten kaynaklı dedi.

Geçen yıl Temmuz ayında çıkan orman yangınları, Mersin'de yaklaşık 10 bin hektar alana zarar verdi. Yangının ardından bölgede rehabilitasyon çalışması başlatan Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 653 bin ağaç dikti. Rehabilite edilen bölgelerde çalışmaların büyük bir bölümünü tamamladıklarını belirten Orman Bölge Müdür Kenan Akduman, halka duyarlı olmaları konusunda çağrıda bulundu.

'TARİHİN EN BÜYÜK YANGINLARIYDI'

Geçen yıl tarihin en büyük orman yangınları ile karşılaştıklarını belirtip Akduman, şöyle konuştu

Geçtiğimiz yıl orman yangınları açısından talihsiz bir dönem yaşadık. İklim değişikliği ve iklim değişikliğine bağlı yaşanan afetler, dünyada artık ülkelerin birinci gündem maddesi haline geldi. Geçtiğimiz yıl bu olumsuzluklar zirve yaptı. Geçtiğimiz yıl önceki yıllara göre çok farklı hava halleri yaşandı. Her yıl bölgemizde ortalama 500 yangın çıkarken bu yıl olağanüstü kurutucu hava nedeniyle afete dönüştü. Mersin'de tarihimizin en büyük yangını yaşandı. Toplamda 9 bin 500 hektar alan yandı. Biz orman yangınlarıyla ilgili bir yandan önleyici tedbirlerle uğraşırken, diğer yandan da yanan alanların en az sınırla kalmasına çabalıyoruz. Yangınla mücadelemizi bitirdikten sonra da o bölgenin orman olarak kalması için çalışma yapıyoruz. Bütün çabamız o alanların rehabilite edilmesi, tekrar ormana kazandırılması için yoğunlaştı. Silifke, Gülnar, Aydıncık ilçelerimizde yanan orman alanlarına 653 bin fidan diktik. Tarımsal faaliyetlerin yapıldığı bölgelere yakın ise 181 bin adet harnup fidanı diktik. Yaklaşık 33 bin adet de tohum serptik. Kızılçam buranın değeri bunun yerine başka bir ağaç dikilmesi mümkün değil.

Orman yangınlarında herkese sorumluluk düştüğünü dile getiren Orman Bölge Müdürü Akduman, Maalesef ülkemizdeki orman yangınlarının yüzde 90'ı insan kaynaklı. Bunun çok düşük bir kısmı kasıtlı. Genelde yangınlarımız ihmal ve dikkatsizlikten kaynaklı. Yaşadığımız iklim değişikliğini, olumsuz şartları düşündüğümüzde tüm bireyler olarak toplumun her kesimine görev düşüyor. Çünkü ormanlar artık kırsal kesimin yaşam alanı olmaktan çıktı şehirli kentli herkes ormanla ilintili. Herkesin sorumlu davranması gerekiyor. Orman yangınlarının yüzde 90'ı insan kaynaklı ise daha dikkatli davranmalıyız. İlk önce ateşle ormanın bir arada bulunamayacağını kabul etmemiz gerekiyor. Kültürümüzde piknik var, vatandaşlarımızın eğlenmek için bu ihtiyaçlarını elbette yerine getirmeli ancak bunun disipline edilmiş kontrollü alanlarda uyarıları dikkate alarak yapılmalı. Akdeniz iklim kuşağında yaşıyorsanız, güney bölgesinde ikamet ediyorsanız ormana girdiğinizde yanınızda çakmak dahi taşımamanız gerekiyor. Birbirimizi uyarmak zorundayız. Vatandaş olarak görevimizi yerine getirirken aynı zamanda diğer vatandaşlarımızın da olumlu yönde uyarılmasında da sorumluluğumuz var. Ateş yakılması, sigara atılması, kontrolsüz çöp bırakılması da yangının çıkması ve yayılmasında önemli etken. Hepimiz bir birimizi uyarmak ve daha dikkatli olmak zorundayız diye konuştu.

YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika! MERSİN ORMAN BÖLGE MÜDÜRÜ YANGINLARIN YÜZDE 90'I İNSAN KAYNAKLI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:57 Üvey babalarından şiddet gören 9 ve 10 yaşlarındaki iki kardeş evden kaçarak yolcu otobüsüne saklandı! Durumu fark eden muavin polislere haber verdi
11:38 Galatasaray kasasını rekor bedelle dolduracak! Kuveyt Devlet Fonu, sarı kırmızılılara 5 yıl için 80 milyon dolar ödeyecek
11:28 Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 16,72 seviyesinden işlem görüyor
11:27 Üst üste beş gündür düşüş eğilimine giren altının ons fiyatı 1.800 dolar seviyesinin altına geriledi
11:23 ABD'de cinsel İlişkiye girdiği gencin eski öğrencisi olduğunu fark eden öğretmen şoka uğradı
11:20 Otoyollarda hız sınırları limitleri yükseltildi: Edirne-Şanlıurfa otoyolunda 130 kilometre, Ankara-Niğde otoyollarında ise 140 kilometreye çıkarıldı
10:43 Survivor All Star'da şampiyon olan Nisa Bölükbaşı'na sosyal medya tepkisi: Yatarak şampiyon olunmaz, hak etmedi
10:40 Avrupa'dan birçok teklif alan Yunus Akgün, yoluna Galatasaray ile devam etmeye karar verdi
10:35 İstanbul Ataşehir'de skandal görüntü! Kamuya açık yerde çevredekilere aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdiler
10:30 Vietnam savaşının simgesi olan "Napalm Girl" bombalar sebebiyle oluşan hasarın giderilmesi için Florida'da tedavi altına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 12:08:18. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika! MERSİN ORMAN BÖLGE MÜDÜRÜ YANGINLARIN YÜZDE 90'I İNSAN KAYNAKLI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement