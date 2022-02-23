Son dakika haberleri... Mersin Şehir Hastanesi'ne "Erişilebilirlik Bayrağı" verildi - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Mersin Şehir Hastanesi'ne "Erişilebilirlik Bayrağı" verildi

23.02.2022 13:40
Son dakika haberleri... Mersin Şehir Hastanesi'ne "Erişilebilirlik Bayrağı" verildi

Son dakika haberleri: Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne "Erişilebilirlik Bayrağı" verildi.

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne "Erişilebilirlik Bayrağı" verildi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu tarafından, engelliler hakkında kanunda yapılan düzenleme gereği kamu kullanımına açık olan alanlar denetlendi.

Denetimler sonucunda Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne "Erişilebilirlik Bayrağı" verildi.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mersin, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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