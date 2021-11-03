Son dakika haberleri... MERSİNLİ SELİN'İN BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR - Son Dakika

MERSİN'de okulda yapılan seçmelerde öğretmeni tarafından yeteneği keşfedilen ve 1,5 buçuk ayda bilek güreşi milli takımına seçilen Selin Tuğba Ergenç'in (17) hedefi dünya şampiyonu olmak.

Henüz 13 yaşında iken arkadaşlarıyla bilek güreşi tutan Selin Tuğba Ergenç, rakiplerini bir bir yıktı. Ailesinin ve arkadaşlarının dikkatini çeken Selin, okulunda yapılan bilek güreşi seçmelerine katıldı. Burada antrenörü İsa Alim tarafından yeteneği keşfedilen Selin, Tokat'ta yapılan Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası Milli Takım seçmelerinde derece alarak milli takıma seçildi. Genç yaşına rağmen bileği bükülmeyen Selin'in hedefi önce Avrupa ardından da Dünya Şampiyonu olmak. Mezitli Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünde antrenörü İsa Alim liderliğinde çalışmalarını sıkı şekilde sürdüren Selin, günde 3 saat çalışarak formda kalmaya çalışıyor.

1,5 AYDA MİLLİ TAKIMA SEÇİLDİ

Evde kuzenleriyle bilek güreşi yaparken yetenğinin farkına varan Selin, "Kuzenlerimle, arkadaşkarıımla bilek güreşi yapıyordum öylesine. Güçlü olduğumu söylüyorlardı. Okulda da bilek güreşi yarışması vardı, katılıp şansımı denemek istedim. Önce il şampiyonu oldum, 1,5 ay sonra da Türkiye üçüncüsü olarak milli takıma seçildim. Hedefim öncelikle Avrupa şampiyonu ardında da dünya şampiyonu olmak" dedi.

Okulda yapılan seçmelerde Selin'deki yeteneği fark eden antrenör İsa Alim ise şunları söyledi:

"Bizim hedefimiz dünya şampiyonu olmak. Eğer bilek güreşi olimpiyat oyunlarına eklenirse olimpiyat şampiyonu olabileceğine inanıyoruz."