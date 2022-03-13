Son dakika haberleri... Merter'de kaza: 5 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Merter'de kaza: 5 yaralı

13.03.2022 18:29

Son dakika 3. sayfa haberi: Merter'de kaza: 5 yaralı Merter E-5 Karayolu üzerinde seyir halindeki otomobil 2 araca çarpıp takla attı.

Merter'de kaza: 5 yaralı

İSTANBUL - Merter E-5 Karayolu üzerinde seyir halindeki otomobil 2 araca çarpıp takla attı. Kazada yaralanan 5 kişi ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Olay Merter E-5 Karayolu Cevizlibağ istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Burak Yılmaz idaresindeki otomobil, seyir halinde ilerlerken bilinmeyen nedenle önce 34 GE 9024 araca daha sonra Murat Altındiş'in kullandığı 38 AL 172 plakalı araca çarpıp takla atarak kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. E5 üzerinde yol trafiğe kapanırken, uzun araç kuyruğu oluştu. Kazanın ardından takla atan araçta bulunan Burak Yılmaz, Eren Taşdelen ve Onur İplikçioğlu kendi imkanlarıyla araçtan kurtuldu. Sağlık ekipleri tarafından yaralanan 5 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası 3 araçta da maddi hasar oluştu. Takla atan aracın çekilmesiyle ise yol trafiğe yeniden açıldı.

"Çok hızlılardı"

Kazaya karışan sürücülerden Murat Altındiş, ölümden döndüklerini ifade ederek "Biz istikametimizde giderken diğer arabaya çarpmış sonra bizim arkamızdan çok kötü bir şekilde çarptıktan sonra önümüzde takla atarken gördüm. Durmak zorunda kaldım. Arabamızın hali ortada bizde herhangi bir şey yok alkollü olduklarını düşünüyorum çok hızlılardı" şeklinde konuştu.

Son dakika haberleri... Merter'de kaza: 5 yaralı
Son dakika haberleri... Merter'de kaza: 5 yaralı
Son dakika haberleri... Merter'de kaza: 5 yaralı

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Otomobil, Tragger, Kaza, E 5, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Merter'de kaza: 5 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Merter'de kaza: 5 yaralı - Son Dakika
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