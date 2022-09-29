MERTER'DE YOL VERME KAVGASI KAMERADA - Son Dakika
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MERTER'DE YOL VERME KAVGASI KAMERADA

29.09.2022 22:05

100'de trafikte iki sürücü arasında çıkan yol verme kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.

100'de trafikte iki sürücü arasında çıkan yol verme kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, öğlen saatlerinde Merter D - 100 Karayolu'nda iddiaya göre iki sürücü arasında trafikte yol verme tartışması çıktı. 34 SC 3706 plakalı otomobilin sürücüsü, aracıyla diğer sürücünün önünü kesti. Ardından durdurduğu otomobilin camına ve aynasına vurup, sürüyü tehdit etti. Saldırıya uğrayan sürücü kapısını açmayıp yoluna devam edince kavga sonlandı. Yaşanan kavga arkadaki bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kaynak: DHA

D-100 Karayolu, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MERTER'DE YOL VERME KAVGASI KAMERADA - Son Dakika

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