Son dakika haberleri: Merzifon'da koronavirüs tedbirleri denetlendi - Son Dakika

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin alınan tedbirlere yönelik denetimler sürüyor.

Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, İlçe Emniyet Müdürü Sunay Öztürk ve Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Ergül'ün katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, iş yerleri, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları ve pazar yeri gezilerek işletme sahipleri ve vatandaşlara bilgiler verildi.

Kaymakam Demirkale, gazetecilere, devlet olarak salgına karşı önleyici tedbirler almaya devam ettiklerini söyledi.

Vatandaşlardan kurallara uymalarını isteyen Demirkale, "Alınacak tedbir ve uyulacak kuralları medya ve değişik araçlarla duyuruyoruz. Kurallara ne kadar uyar ve ciddiyetle uygularsak, bu salgından o kadar erken kurtuluruz." dedi.

Demirkale, vatandaşları maske takmaları, esnafı da maskesiz ve eldivensiz satış yapmamaları konusunda uyardı.