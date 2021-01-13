Son dakika haberleri! Merzifon'da uyuşturucu haplarla yakalanan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Merzifon'da uyuşturucu haplarla yakalanan şüpheli gözaltına alındı
13.01.2021 17:35
Son dakika haberi: Amasya'nın Merzifon ilçesinde, uyuşturucu haplar ele geçirilen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde, uyuşturucu haplar ele geçirilen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli İ.K'nin üzerinde ve eşyalarında yaptıkları aramada 67 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Şüpheli, "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" iddiasıyla gözaltına alındı.
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