Mesaj attığı kızın erkek kardeşleri tarafından suratı jiletle kesilip öldüresiye böyle dövüldü - Son Dakika
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Mesaj attığı kızın erkek kardeşleri tarafından suratı jiletle kesilip öldüresiye böyle dövüldü

24.10.2022 21:24

Mesaj attığı kızın erkek kardeşleri tarafından suratı jiletle kesilip öldüresiye böyle dövüldü Adana'da bir kıza mesaj atan kişi, kızın erkek kardeşleri tarafından suratı jiletle kesilip sokak ortasında öldüresiye darp edildi.

Mesaj attığı kızın erkek kardeşleri tarafından suratı jiletle kesilip öldüresiye böyle dövüldü

ADANA - Adana'da bir kıza mesaj atan kişi, kızın erkek kardeşleri tarafından suratı jiletle kesilip sokak ortasında öldüresiye darp edildi.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Büyük Saat civarında meydana geldi. İddiaya göre, bir genç, mesaj attığı kızın erkek kardeşleri tarafından darp edildi. Cep telefonuyla çekilen görüntülerde, kızın erkek kardeşleri, mesaj atan kişinin önce üzerini soydu. Sonrasında, suratını jiletle kesip kemerle vurmaya başladı. Daha sonra da tekme atarak genci dövmeye devam ettiler.

Kaynak: İHA
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Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mesaj attığı kızın erkek kardeşleri tarafından suratı jiletle kesilip öldüresiye böyle dövüldü - Son Dakika

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