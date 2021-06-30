Son dakika haberleri... MESAM Genel Kurulu'nda seçimi "Değişim ve Reform Grubu" kazandı - Son Dakika

Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) 16. Olağan Genel Kurulu, Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı.

Recep Ergül, Cahit Berkay ve Sümer Ezgü gruplarının yarıştığı genel kurulda, Ergül'ün yer aldığı "Değişim ve Reform Grubu" seçimi kazandı.

Recep Ergül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "MESAM'da dostluk, sevgi, barış ve projeler kazandı. Son dakikada, 3 grubun bana karşı birleşmelerine rağmen, MESAM tarihinin en yüksek oylarıyla bize teveccüh gösteren bütün MESAM Üyelerine sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Çok güzel şeyler olacak..." ifadelerine yer verdi.

Yaklaşık 10 yıldır Arif Sağ ve onun belirlediği grubun yönettiği MESAM'da 1350 sanatçı ve eser sahibinin katıldığı genel kurul ile yönetim değişmiş oldu.

"Değişim ve Reform Grubu", Recep Ergül'ün yanı sıra Coşkun Sabah, Fuat Güner, Suat Suna, Zülfü Beyhan, Selim Çaldıran, Alex Tataryan ve Abdülkadir Doğan'ın da aralarında yer aldığı isimlerden oluşuyor.