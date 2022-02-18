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MEB: Meslek liselerinin ocak ayı üretim kapasitesi yüzde 209 arttı - Son Dakika

MEB: Meslek liselerinin ocak ayı üretim kapasitesi yüzde 209 arttı

18.02.2022 11:05
MEB: Meslek liselerinin ocak ayı üretim kapasitesi yüzde 209 arttı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, mesleki eğitimde 2022 yılı Ocak ayı döner sermaye gelirlerinin, 2021'in aynı ayına göre yüzde 209 artıp 101 milyon 307 bin liraya yükseldiğini açıkladı.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, mesleki eğitimde 2022 yılı Ocak ayı döner sermaye gelirlerinin, 2021'in aynı ayına göre yüzde 209 artıp 101 milyon 307 bin liraya yükseldiğini açıkladı.

MEB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 2020 yılında meslek liselerinde üretimden elde edilen gelir, 503 milyon 197 bin 847 lira olarak gerçekleşti. Mesleki eğitim kurumları, 2021 yılında ise gelirini önceki yıla göre, yüzde 131 artırırken, 1 milyar 162 milyon 574 bin 527 liraya ulaşıldı. 2022'nin ilk ayında da yükseliş devam etti. Ocak ayı döner sermaye gelirleri, 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 209 artarak 101 milyon 307 bin liraya yükseldi.

BAKAN ÖZER: HEDEFİMİZ 1,5 MİLYAR LİRALIK ÜRETİMMilli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de mesleki eğitimin üretim ve istihdamla ilişkisini güçlendirmek için pek çok adım atıldığını belirterek, bu çalışmalardan birinin de döner sermaye kapsamında yapılan üretim kapasitesinin artırılması olduğunu söyledi. Bakan Özer, "2022 yılında hedefimiz, 1,5 milyar liralık üretim ve hizmet sunumu kapasitesine ulaşmak. 2022 yılının ilk ayı sonuçları, bu hedefe de kolay bir şekilde ulaşacağımızı gösteriyor" dedi.

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Mahmut Özer, Ziya Selçuk, Ankara, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MEB: Meslek liselerinin ocak ayı üretim kapasitesi yüzde 209 arttı - Son Dakika


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