Son dakika haberleri... Meslek liseliler, tarım alanı olan okullardaki özel çocuklar için atıkları gübreye dönüştüren makine üretiyor - Son Dakika

Son dakika haberleri... Meslek liseliler, tarım alanı olan okullardaki özel çocuklar için atıkları gübreye dönüştüren makine üretiyor

20.05.2021 11:02
Son dakika haberleri... Meslek liseliler, tarım alanı olan okullardaki özel çocuklar için atıkları gübreye dönüştüren makine üretiyor, System.String[]

Son dakika haberi... Konya'daki Selçuklu Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleriyle geliştirdikleri, atıkların organik gübreye dönüşmesini sağlayan kompost makinesinin seri üretimine başladı.

Konya'daki Selçuklu Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleriyle geliştirdikleri, atıkların organik gübreye dönüşmesini sağlayan kompost makinesinin seri üretimine başladı.

Konya'ya gelen Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Meram Melike Hatun Özel Eğitim Meslek Okulunu ziyaretinde, atıklardan organik gübre üreten kompost makinesini inceledi.

Makineyi beğenen Özer, ülke genelindeki diğer özel eğitim meslek okullarının da aynı imkana kavuşturulması talimatı verdi.

Yapılan değerlendirmeler sonucu Selçuklu Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde üretilmesine karar verilen kompost makinelerinin prototipi, öğrencilerin, öğretmenleriyle yaptığı Ar-Ge çalışması sonucu tamamlandı.

Seri üretimine başlanan makineler, ülke genelinde tarım alanı bulunan 33 özel eğitim meslek okuluna gönderilecek.

Okul müdürü Tayyip Sarı, AA muhabirine, sıfırdan bir makine yaptıkları için ilk başta zorlandıklarını ancak 20 kişilik ekibin geceli gündüzlü özveriyle çalıştığını söyledi.

Yazılımından ürünlerin kaynağına kadar her şeyin okulun imkanlarıyla sağlandığını ifade eden Sarı, geliştirdikleri kompost makinesinin, bitkisel ve hayvansal atıkları organik gübreye dönüştürdüğünü bildirdi.

"Önceliğimiz atıkların tamamen organik gübreye dönüştürülmesi"

Sarı, makineyi otomatik ve manuel şekilde programladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kontrol panelinde bulunan dijital ekran panomuza, cihazın içine nelerin atılıp atılamayacağıyla ilgili bilgilendirme kısmı ekledik. Çay posası, yumurta kabukları, asitli olmayan meyve kabukları, yemek artıkları, kuru yaprak, çim ve talaş gibi atıklar parçalayıcı haznede kesiliyor. Daha sonra birinci ve ikinci kabinde motorların çalışma süresine göre fermente edilen bu atıklar, dinlenme odalarından geçtikten sonra organik gübre haline geliyor. Önceliğimiz atıkların tamamen organik gübreye dönüştürülmesi. Ürettiğimiz makineyle tarım alanları bulunan okullardaki özel çocuklarımız, organik ürün kullanmış olacak."

Üretimde iş sağlığı ve güvenliği kurallarına son derece önem verildiğini anlatan Sarı, kaliteden taviz vermediklerini, cihazda paslanmaz çelik kullandıklarını aktardı.

Prototip makineyi tamamladıktan sonra seri üretime başladıklarını dile getiren Sarı, "Hedefimiz 4 ay içinde bu makinelerin üretimini tamamlamak. İnşallah bu süre içinde ihtiyacın tamamı karşılanıp 33 okulumuz yeni eğitim öğretim yılına kompost makineleriyle başlamış olacak." diye konuştu.

Meram Melike Hatun Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Meral Taşpınar ise okul olarak sıfır atığa çok önem verdiklerine dikkati çekti.

Seralarında kullandıkları saksılardan toprağa kadar her şeyin geri dönüşümle elde edildiğini belirten Taşpınar, "Daha önce Avrupa Birliği projesiyle yurt dışına gitmiştik, orada kompostun geri dönüşüme sağladığı katkıyı, önemini gördük. Bunun üzerine hazırladığımız projeyle Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığından destek alarak biz de kompost makinesi satın almıştık. Makinemizi aldıktan sonra kendi gübremizi, çiçeğimizi üretmeye başladık." dedi.

Son dakika haberleri... Meslek liseliler, tarım alanı olan okullardaki özel çocuklar için atıkları gübreye dönüştüren makine üretiyor
Son dakika haberleri... Meslek liseliler, tarım alanı olan okullardaki özel çocuklar için atıkları gübreye dönüştüren makine üretiyor
Son dakika haberleri... Meslek liseliler, tarım alanı olan okullardaki özel çocuklar için atıkları gübreye dönüştüren makine üretiyor
Son dakika haberleri... Meslek liseliler, tarım alanı olan okullardaki özel çocuklar için atıkları gübreye dönüştüren makine üretiyor
Son dakika haberleri... Meslek liseliler, tarım alanı olan okullardaki özel çocuklar için atıkları gübreye dönüştüren makine üretiyor

Selçuklu, Pakpen, Konya, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Meslek liseliler, tarım alanı olan okullardaki özel çocuklar için atıkları gübreye dönüştüren makine üretiyor - Son Dakika


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