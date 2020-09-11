Son dakika haberleri | Meslek lisesi öğrencileri dezenfektan standı üretiyor
Son dakika habere göre Öğrencilerin atölyede çalışması Okul Müdürü Cüneyt Gümüş ile röportaj Öğrenciler tarafından üretilen ayak pedallı ve pompalı el dezenfektan standı AMASYA - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde Şehit Sercan Koç Çok Programlı Anadolu Lisesinde, pandemi ile mücadele için ayak pedallı ve pompalı...
Öğrencilerin atölyede çalışması
Okul Müdürü Cüneyt Gümüş ile röportaj
Öğrenciler tarafından üretilen ayak pedallı ve pompalı el dezenfektan standı AMASYA - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde Şehit Sercan Koç Çok Programlı Anadolu Lisesinde, pandemi ile mücadele için ayak pedallı ve pompalı el dezenfektan standı üretimine başlandı.
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