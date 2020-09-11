Öğrencilerin atölyede çalışması

Okul Müdürü Cüneyt Gümüş ile röportaj

Öğrenciler tarafından üretilen ayak pedallı ve pompalı el dezenfektan standı AMASYA - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde Şehit Sercan Koç Çok Programlı Anadolu Lisesinde, pandemi ile mücadele için ayak pedallı ve pompalı el dezenfektan standı üretimine başlandı.