Son dakika haberi... Meslek lisesi öğrencileri dezenfektan üretimiyle 20'şer bin lira gelir elde etti - Son Dakika

Son dakika haberi... Meslek lisesi öğrencileri dezenfektan üretimiyle 20'şer bin lira gelir elde etti

31.01.2021 10:59

Son dakika haberler: Ankara'daki Şehit Sertaç Uzun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla ürettikleri dezenfektanlarla 10 ayda 2 milyon lira ciro yaparken, kişi başı yaklaşık 20 bin lira gelir elde etti.

Ankara'daki Şehit Sertaç Uzun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla ürettikleri dezenfektanlarla 10 ayda 2 milyon lira ciro yaparken, kişi başı yaklaşık 20 bin lira gelir elde etti.

Elmadağ ilçesinde 1979'dan beri eğitim veren Milli Eğitim Bakanlığı Şehit Sertaç Uzun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kovid-19'la mücadele sürecinde başlattıkları üretim faaliyetleriyle fabrikaları aratmayan performansa imza attı.

İsim hakkı alınıp patent başvurusu da yapılan "El-Su" markalı el, yüzey dezenfektanı ve sıvı sabunlarla salgınla mücadeleye ve ülke ekonomisine katkı sunan okul, "meslek liseleri tercih edilmeyen okullardır" algısını yerle bir ederek, Ankara'nın ve ilçenin ilgi gören eğitim kurumlarından biri haline geldi.

Okulun müdürü Samet Bilecen, devam eden üretim çalışmalarıyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk olarak ilçedeki okul ve kurumların dezenfeksiyon ihtiyaçlarını gidermek amacıyla başladıkları üretimlerin il düzeyine, ardından da Türkiye geneline yaygınlaştığını anlattı.

8 ildeki vatandaşların dezenfektan talepleri karşılandı

Dezenfektan üretiminin yanı sıra öğrencilerin ilçede gönüllü olarak dezenfeksiyon çalışmalarına da katıldığını dile getiren Bilecen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dezenfektan üretimiyle ilgili ilk çıkış noktamız ilçemizin ihtiyaçlarını karşılamaktı. Fakat çalışmalarımız hem Milli Eğitim Bakanlığı hem de il nezdinde ilgi gördü. Türkiye genelindeki sınav merkezleri, dezenfektan ve sıvı sabun ihtiyaçlarını bizim üretimlerimizden temin etmeye başladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki sınav merkezlerine de dezenfektan gönderdik.

Bunun yanı sıra üretimlerimize halkımızın da ilgisi oldu. Çankırı, Kırıkkale gibi yakın çevredeki illerin yanı sıra Adana, Antalya, Mersin, İstanbul, Bursa, Samsun, Erzurum ve Erzincan'a vatandaşların talebi üzerine ürünlerimizi ulaştırdık."

"Okulumuz 10 ayda 2 milyon lira ciro yaptı"

Bilecen, okulda 10 ayda yapılan üretimlere ilişkin, "350 ton yüzey dezenfektanı, 70 ton el dezenfektanı, 75 ton sıvı sabun üretimi yaptık. Bunun yanında ilçemizin ihtiyaçlarını karşılamak için 10 ton çamaşır suyu üretimi gerçekleştirdik. Bu üretimlerden okulumuz 10 ayda 2 milyon lira ciro yaptı." bilgisini paylaştı.

Üretimde görev alan öğrencilerin bu çalışmaları sonucunda gelir elde ettiğine işaret eden Bilecen, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz hem üretim yaparak bilgi birikimlerini geliştirdi hem de maddi kazanç sağladı. Öğrenci katkı payı şeklinde döner sermayeden gelir elde ediyorlar. Ay sonunda elde edilen karın en az yüzde 50'sini öğrencilerimize dağıttık. Çünkü üretim onlar sayesinde gerçekleşiyor. Yaklaşık bir yıllık sürede öğrenci başına toplam 20 bin lira gelir kazanma imkanını buldular. Kimya bölümündeki 42 öğrencimiz üretimde bilfiil görev aldı."

Çevre kuruluşlar öğrencileri istihdam etmek için başvuruyor

Dezenfektanın yanı sıra metal bölümünde siperlik üretildiğini, okulun makine ve mobilya teknolojileri alanlarında da üretimin yoğunlaştığını anlatan Bilecen, 11 ve 12. sınıfa giden yaklaşık 100 öğrencinin bu üretimlere katıldığını söyledi.

"Üretimlere katılan öğrencilerimizi çevre kuruluşlar da istihdam etmek için tercih ediyorlar. Bizlerle protokoller yapıyorlar. Üretimde olmaları öğrencilerimizin iş hayatına katılmalarına da kolaylık sağlıyor." diyen Bilecen, okuldaki üretimlerin öğrencilerin uzaktan eğitim dersleri dikkate alınarak planlandığını vurguladı.

"Sürekli üreten bir meslek lisesi olmak istiyoruz"

Okul müdürü Samet Bilecen, üretimlerle salgınla mücadeleye katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin de okulun çalışmalarını sonuna kadar desteklediğini ifade etti.

Bilecen, "Bundan sonra da sürekli üreten bir meslek lisesi olmak istiyoruz. Salgından sonra da ülkemizin ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz. Meslek liseleri hayat meselesi oldu. Üretimin içindeki çocuklarımızın daha sonra istihdamı da kolaylaşacak." diye konuştu.

Aynı zamanda Vefa Destek Gruplarında da görev aldığını aktaran Bilecen, yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçlarının belirlenmesi, karşılanmasına yönelik çalışmaların içinde bulunmanın kendisi için çok anlamlı olduğunu bildirdi.

"Meslek lisesinde okumaktan çok mutluyum"

Lisenin kimya bölümü 12. sınıf öğrencisi Zübeyir Yoldemir de üretimlere katılmaktan duyduğu mutluluğu şu sözlerle anlattı:

"Mart ayından beri okulumuzda el dezenfektanı, yüzey dezenfektanı, sıvı sabun üretiyoruz. Ben de ilk günden beri bu üretimlere katılıyorum. Hem üretim yaparak ülkemize katkı sağladığımız hem de burada harçlığımızı çıkardığımız için mutluyuz. Meslek lisesinde okumaktan çok mutluyum, arkadaşlarıma da tavsiye ederim. Gelecekte de üniversite kimya bölümünü okumak istiyorum."

Son dakika haberi... Meslek lisesi öğrencileri dezenfektan üretimiyle 20'şer bin lira gelir elde etti
Son dakika haberi... Meslek lisesi öğrencileri dezenfektan üretimiyle 20'şer bin lira gelir elde etti
Son dakika haberi... Meslek lisesi öğrencileri dezenfektan üretimiyle 20'şer bin lira gelir elde etti
Son dakika haberi... Meslek lisesi öğrencileri dezenfektan üretimiyle 20'şer bin lira gelir elde etti

Anadolu Lisesi, Ankara, Milli, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Meslek lisesi öğrencileri dezenfektan üretimiyle 20'şer bin lira gelir elde etti - Son Dakika


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