Son dakika haberleri | Meslek lisesi öğrencilerinin alın terinden "Teknik40" markası doğdu - Son Dakika

Son dakika haberleri | Meslek lisesi öğrencilerinin alın terinden "Teknik40" markası doğdu

20.12.2020 12:07
Son dakika haberleri | Meslek lisesi öğrencilerinin alın terinden

Son dakika haberleri: Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve gönüllü öğrencilerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde üretimine başladığı maske ve dezenfektan "Teknik40" adıyla markalaştı.

Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve gönüllü öğrencilerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde üretimine başladığı maske ve dezenfektan "Teknik40" adıyla markalaştı.

Salgının başladığı andan itibaren tatil günlerinde bile dezenfektan ve maske üretimine devam eden öğretmen ve öğrenciler, Kırşehir başta olmak üzere Yozgat, Nevşehir gibi civar illerin de ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı yaptı.

Ürettiği maske ve dezenfektanla sağlık kurumları, okullar ve fabrikaların ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan okulun ürünleri, "Teknik40" ismiyle markalaştı.

Okulun ismindeki "teknik" ve Kırşehir'in plaka numarasının birleşimiyle oluşturulan markanın patenti için Türk Standartları Enstitüsüne başvuru yapıldı.

Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Turan Altıok, AA muhabirine, salgının ilk günlerinden itibaren Milli Eğitim Bakanlığının planlaması dahilinde Kırşehir'de Kovid-19 mücadelesine katkı verdiklerini söyledi.

Gerekli izinleri alarak öğretmenler ve gönüllü öğrencilerle dezenfektan ve maske üretimine başladıklarını anlatan Altıok, eğitimlerini de aksatmadan üretimde 10 ayda büyük bir mesafe kat ettiklerini dile getirdi.

200 tonun üzerinde dezenfektan üretimi yapıldı

Mart ayından itibaren okulda ciddi çalışmalar yapıldığını 200 tonun üzerinde dezenfektan ve 1 milyon 115 bin adet de cerrahi maske üreterek koronavirüs salgını sürecinde devletin mücadelesine destek sağladıklarına dikkati çeken Altıok, "Mesleki ve teknik eğitime verdiği desteklerden dolayı bakanımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Altıok, maske ve dezenfektan ürünlerinin çok beğenilmesi ve talep görmesiyle marka oluşturmaya karar verdiklerine dile getirerek, şunları kaydetti:

"Pandemi sürecinin başlamasıyla ürettiğimiz ürünlere bir marka oluşturmak istedik. Meslek lisesi olmamız nedeniyle markamıza 'Teknik40' ismini verdik. Okulumuzun adındaki teknik kelimesiyle ilimizin plakasını birleştirdik. Markamızın ismini öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve idarecilerimizle belirledik. Ürünlerimizi 'Teknik40' olarak piyasaya veriyoruz. Bütün güvenlik ve kalite belgelerini de aldık. Daha güvenli bir şekilde ürünlerimizi piyasaya veriyoruz. Patent başvurumuzu da yaptık. Yakın zamanda sonuçlanır. "

Kimya Teknolojisi Alanı Öğretmeni İsmail Arık da okul olarak kendi markalarıyla hem öğrencilere eğitim vermenin hem de üretim yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Salgın başladığında el dezenfektanının yüksek fiyatlardan satıldığını hatırlatan Arık, mayıs ayından itibaren üretime geçerek daha düşük fiyatlara üretim yaptıklarını sözlerine ekledi.

Anadolu Lisesi, Meslek Lisesi, Kırşehir, Yozgat, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Meslek lisesi öğrencilerinin alın terinden 'Teknik40' markası doğdu - Son Dakika


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