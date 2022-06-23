Son dakika haberleri: 'Metin abi', 'Erol abi' kodlu uyuşturucu ticaretine 4 tutuklama - Son Dakika
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Son dakika haberleri: 'Metin abi', 'Erol abi' kodlu uyuşturucu ticaretine 4 tutuklama

23.06.2022 10:15
Son dakika haberleri: 'Metin abi', 'Erol abi' kodlu uyuşturucu ticaretine 4 tutuklama

Son dakika haberler... MUŞ'ta narkotik polisinin, metamfetamine 'Metin abi', eroine ise 'Erol abi' diyen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü, tutuklandı.

MUŞ'ta narkotik polisinin, metamfetamine 'Metin abi', eroine ise 'Erol abi' diyen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 20 Haziran'da uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonu gerçekleştirdi. 118 polisin katıldığı operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 2 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 87 fişek, 5 ruhsatsız tabanca ile 4 şarjör ve 38 fişek; toplam 31,67 gram esrar, 17,03 gram metamfetamin, 1,84 gram bonzai ve PKK terör örgütüne ait kitap ele geçirildi.Öte yandan soruşturmada, uyuşturucu satışı yapan şüphelilerin metamfetamin maddesini 'Metin abi', eroini ise 'Erol abi' diye kodladıkları tespit edildi. Gözaltına alınan 8 şüpheli, hastanedeki işlemlerinin ardından Muş Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrolle serbest kaldı.


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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Muş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: 'Metin abi', 'Erol abi' kodlu uyuşturucu ticaretine 4 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: 'Metin abi', 'Erol abi' kodlu uyuşturucu ticaretine 4 tutuklama - Son Dakika
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