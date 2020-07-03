Son dakika haberleri! Metin Çalışkan: "Turizm sektöründe yatırımlar artıyor" - Son Dakika

Son dakika haberleri! Metin Çalışkan: "Turizm sektöründe yatırımlar artıyor"

Son dakika haberi... Tüm dünyayı saran korana virüs pandemisi her sektörü olduğu kadar turizm sektörünü de olumsuz etkiledi.

Tüm dünyayı saran korana virüs pandemisi her sektörü olduğu kadar turizm sektörünü de olumsuz etkiledi. Özellikle Türkiye'ye gelecek olan yabancı turist sayısında azalma olacağını kaydeden turizm firmaları bu süreci en az hasarla atlatmanın yollarını arıyor.

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Maktur Makel Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çalışkan ise bu süreçte turizm yatırımlarını artıracaklarını bildirerek, "Yurt içi ve yurt dışı seyahatlerini organize edecek yeni bir acente ile turizm sektörüne can vereceğiz" dedi.


Korona virüs nedeniyle Türkiye'ye bu yıl kısıtlı sayıda yabancı turist gelmesi bekleniyor. Bu kapsamda yurt dışı turizm yatırımlarını arttıracaklarını belirten Grand Makel Hotel Topkapı işletmeciliğini sürdüren Metin Çalışkan, gelecek sezonlar için gerekli alt yapıyı oluşturduklarını bildirdi. Çalışkan, "Yeni kurulacak olan acente ile turizm sektörüne iddialı gireceğiz. Profesyonel olarak kurulmuş olan idari ve opsiyonel kadromuz ile turizmde kaliteliyi tüm müşterilerimize ve sektöre en iyi şekilde yansıtacağız. Yakın zamanda hizmete girecek olan seyahat acentesi ile turizme farklı bir daldan da dahil olmaya hazırlanıyoruz" dedi.


"Turizm alanında yenilikler getirmeyi hedefliyoruz"


Turizm alanındaki yatırımlarının devam edeceğini söyleyen Çalışkan, yeni acente kurma kararı aldıklarını kaydederek, "Kurulacak olan acente ile yurt dışından turist getireceğiz. Yaz mevsimi için değil, kültürel turizm ile de İstanbul başta olmak üzere, yurdun genelinde çeşitli gezileri de organize edeceğiz. Bu alanda oldukça iddialıyız ayrıca Grand Makel Hotel "R" katında bulunan MakSky Lounge işletmemiz lounge ve bar tarzındaki yeni mekanı ile yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini topluyor" diye konuştu.


"Çalışanlarımızı mağdur etmedik"


Otellerinin korona sürecinde kapanmadığını ve çalışanlarına tam destek olarak prim ödemesi yaptıklarını söyleyen Çalışkan, "Bu zorlu süreçte çalışanlarımıza yardımda bulunduk. Ayrıca sınırların kapanmasından dolayı Türkiye'de kalan Libya uyruklu vatandaşları da otellerimizde misafir ettik. Korona virüsü tedbirlerine uygun olarak, otelde gerekli tedbirleri sıkı bir şekilde uyguluyoruz. Sağlıklı ve hijyenik bir ortamda misafirlerimizi ağırlamaya devam ediyoruz. Aynı zamanda otelimiz, Kültür ve Turizm Bakanlığının belirlediği kriterlere göre "Güvenli Turizm Sertifikası" almaya hak kazanan az sayıda otel arasına girdi. - İSTANBUL

Metin Çalışkan, Koronavirüs, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 12:12 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri! Metin Çalışkan: 'Turizm sektöründe yatırımlar artıyor' - Son Dakika Ekonomi

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