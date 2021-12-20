Son dakika haberleri... Metin Lokumcu davasında sanık polisler, mahkemede dinlenecek - Son Dakika

ARTVİN'in Hopa ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde 2011 yılındaki mitingi öncesi çıkan olaylarda polisin sıktığı biber gazı ile fenalaştığı öne sürülen, hastanede yaşamını yitiren emekli öğretmen Metin Lokumcu (55) ile ilgili görevsizlik kararı sonrası ilk duruşma Trabzon 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme heyeti, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'nde (SEGBİS) yaşanan aksaklıklar nedeniyle tutuksuz 13 polisin sonraki celsede hazır bulunmalarına hükmedip, duruşmayı erteledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde, 31 Mayıs 2011 tarihindeki Hopa mitingi öncesi ve sonrası çıkan olaylarda kalp krizi geçiren emekli öğretmen Metin Lokumcu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında dönemin İl Emniyet Müdürü Muhsin Armağan'ın da bulunduğu 13 polis hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame, Hopa Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Emekli öğretmen Metin Lokumcu'nun ölümüyle ilgili 10 yıl sonra açılan ve geçen nisan ayında Trabzon'da görülmeye başlanan davanın ikinci duruşması Trabzon Adliyesi'nde gerçekleşti. Mahkeme heyeti mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak, görevsizlik kararı verdiği dosyanın, Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmetti.

Duruşmada SEGBİS'te yaşanan aksaklıklar nedeniyle Armağan'ın savunmasına devam edilemedi, mahkeme heyeti 1 saatlik ara verdi. Aranın ardından yeniden başlanan duruşmada mahkeme heyeti, SEGBİS'te yaşanan aksaklıkların sürmesi nedeniyle sanıkların bir dahaki celsede mahkemede hazır bulunmalarına karar verip, duruşmayı 6-7 Ocak'a erteledi.