Metrelerce sürüklendi, başındaki kask sayesinde ölümden döndü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü Mehmet Can Kolancı (17) başındaki kask sayesinde kazayı sıyrıklarla atlattı. Oğlunun peşinden aracıyla gelen İsmail Kolancı, kazaya karışan otomobil sürücüsünün olay yerinden kaçtığını iddia ederek, tepki gösterdi. Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Manavgat D-400 karayolu Sorgun kavşağı yan yolda meydana geldi. Aynı yönde ilerleyen Mert K.'nin kullandığı 07 LEY 94 plakalı otomobille Mehmet Can Kolancı'nın kullandığı 07 AIS 707 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Mehmet Can Kolancı, başındaki kask sayesinde kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü Mert K.'nin aracını bırakıp, olay yerinden uzaklaştığı belirtilirken, sürücü bir süre sonra polis aracı içinde ortaya çıktı. Çevrede bulunanlar tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk muayenesi olay yerinde yapılan Mehmet Can Kolancı, ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kolancı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜNE TEPKİ GÖSTERDİ

Oğlu motosikletiyle önde, kendisi ise aracıyla arkada bir AVM'den çıkan İsmail Kolancı, kısa sürede kaza yerine geldi. Otomobil sürücüsünün olay yerinden uzaklaşmasına tepki gösteren Kolancı, cep telefonuyla sosyal medyadan yayın yaparak otomobil sürücüsüne tepki gösterdi. Sürücünün bir süre sonra trafik polislerinin otomobilinde ortaya çıkması üzerine İsmail Kolancı, polisin otomobil sürücüsünü koruduğunu iddia ederek polislerle tartıştı ve haklarında şikayette bulunacağını söyledi.

'ARACINI TERK EDİP KAÇMIŞ'

Gazetecilere açıklamada bulunan İsmail Kolancı, şöyle dedi:

"Ne söyleyebilirim, bütün ekipmanları üzerinde, yolunda giden bir motosikletliye arkadan çarpmış. Çarptığı gibi de hiç yaşıyor mu, canlı mı, sağ mı düşünmeden sadece kendini düşünerek aracını terk edip kaçmış bir sürücü hakkında daha ne diyebilirim."

'VURDUĞU GİBİ OĞLUMU BURAYA KADAR FIRLATIYOR'

Oğlu ve eşiyle birlikte AVM'de olduklarını, oğlunun motosikletle çıktığını, kendisinin de aracının otoparkta bulunduğunu söyleyen İsmail Kolancı, "Ben o sırada kavşaktan çıkıyordum, arka tarafta otoparktaydım. Sadece sesi duydum, 25-30 saniye sürdü buraya gelmem. Arkadan çarpmak suretiyle vurduğu gibi oğlumu buraya kadar fırlatıyor araç ve sürücü bırakıp kaçıyor" dedi.

'KASK OLMASAYDI BELKİ OĞLUM ÖLMÜŞTÜ'

Kendisinin bir motosiklet tasarım firmasının Antalya bayii olduğunu aktaran İsmail Kolancı, oğlunun hayatta kalmasının sebebinin, başına taktığı kask olduğunu vurguladı. Kolancı, "Şu görmüş olduğunuz kask, karbon fiber. 20- 30 liralık bir kask değil. Bu kask olmasaydı belki oğlum ölmüştü. Orijinal karbon, yarış motosiklet sürücülerinin kullandığı, GP1 yarışlarında kullanılan kask. Bu kask olmasaydı, şu anda oğlumun başında ağlıyor ya da gazete kağıdı örtüyor olacaktım. Şimdi bana bu aracın sürücüsü bunun hesabını nasıl verecek? ya da hangi kanun bunun hangi cezasını verecek? Biri bana bunun izahatını yapsın, bu resmen cinayete teşebbüstür, bu bir trafik kazası değildir" diye konuştu.

Kazayla ilgili hazırlanan tutanakta çelişkiler olduğunu savunan, otomobil sürücüsünün korunduğunu iddia eden İsmail Kolancı, "Tutanakta oğlumun sürücü belgesi yok yazılmış. Yani ehliyetsiz araç kullanmaktan cezalandırılmış. Benim oğlum 7 ay önce sürücü kursunu başarıyla bitirdi. Sürücü belgesi almaya hak kazandı. Ancak oğlumun da bir hatası var. Onun sahip olduğu sürücü belgesi 125 CC'lik motosiklet kullanması için. Bu olayda kullandığı motosiklet 400 CC. Trafik polisleri, ehliyetsiz araç kullanmaktan değil, yetersiz ehliyetle araç kullanmaktan işlem yapmalıydı" dedi.