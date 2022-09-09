Son dakika haberleri | Metrobüs kazası nedeniyle yolcular duraklara yürüyerek ulaştı

AVCILAR'da dört metrobüs aracının karıştığı kaza nedeniyle seferler durdu, yolcular duraklara yürüyerek ulaştı.
Avcılar Sosyal Tesisler Durağı yakınında 4 metrobüsün karıştığı kaza nedeniyle metrobüs seferleri durdu. Metrobüslerden inen yolcular duraklara yürüyerek ulaştı. Kaza nedeniyle metrobüs ve otobüs duraklarında yoğunluk oluştu. Yolcuların yürüdüğü anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
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