Son dakika haberleri... METROBÜS KAZASINDA SÜRÜCÜ FENALAŞTI İDDİASI - Son Dakika
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Son dakika haberleri... METROBÜS KAZASINDA SÜRÜCÜ FENALAŞTI İDDİASI

10.09.2022 11:14

Son dakika haberi... AVCILAR'da 99 kişinin yaralandığı metrobüs kazasının, şoförlerden birinin fenalaşarak karşı şeride geçmesi sonucu meydana geldiği öne sürüldü.

AVCILAR'da 99 kişinin yaralandığı metrobüs kazasının, şoförlerden birinin fenalaşarak karşı şeride geçmesi sonucu meydana geldiği öne sürüldü.

Avcılar'da dün akşam iki metrobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 99 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin metrobüslerin sürücüleri olduğu öğrenildi. Kazanın oluş nedeniyle ilgili ilk bilgilerde ortaya çıktı. Metrobüsteki görgü tanıklarının ifadesini alan polis, Küçükçekmece yönünden gelen metrobüsün sürücüsü Mahsun K.'nin fenalaştığını belirledi. Kalp krizi şüphesi bulunan sürücünün karşı yöne geçerek Levent T.'nin kullandığı araca çarptığı kaydedildi. İki sürücünün de hastanede tedavilerinin sürdüğü kaydedilirken metrobüslerin kamera görüntülerinin incelendiği ve kazanın kesin nedeninin bu incelemeler sonucu ortaya çıkacağı vurgulandı.

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Kaynak: DHA

Avcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... METROBÜS KAZASINDA SÜRÜCÜ FENALAŞTI İDDİASI - Son Dakika

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