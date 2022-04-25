Son dakika haberleri... METRUK BİNADA KORKUTAN YANGIN - Son Dakika
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Son dakika haberleri... METRUK BİNADA KORKUTAN YANGIN

25.04.2022 14:13

Bir son dakika haberine göre ANTALYA'da 4 katlı metruk binanın ikinci katında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, maddi hasara neden oldu.

ANTALYA'da 4 katlı metruk binanın ikinci katında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, maddi hasara neden oldu. Çevredeki evlere sıçramadan söndürülen yangın korkuya neden oldu.

Yangın, saat 12.30'da Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi 121 sokakta bulunan 4 katlı metruk binanın ikinci katında, henüz bilinmeyen nedenle meydana geldi. Yükselen dumanı gören esnafın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken metruk binaya yakın boş araziye otomobillerini park eden bazı vatandaşlar araçlarını kurtarmak için yangın yerine koştu. Vatandaşlar otomobillerini uzaklaştırırken polis ekipleri de sokağı trafiğe kapattı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın, çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. Bazı vatandaşların da yangına müdahale çalışmalarını izlediği dikkati çekti.

'UYUŞTURUCU BAĞIMLILARI SÜREKLİ GİRİP ÇIKIYOR'

1 yıldır binanın boş olduğunu ifade eden esnaf Deniz Aydıner, "Buraya uyuşturucu bağımlıları sürekli girip çıkıyor. Onlar yakmış olabilir. Bu binanın yıkılmasını istiyoruz. Burada daha önce hırsızlık olayları da oldu. Boş bina olduğu için geceden girip, sabahtan çıkıyorlar. Bize zararı oluyor" dedi.

Son dakika haberleri... METRUK BİNADA KORKUTAN YANGIN
Son dakika haberleri... METRUK BİNADA KORKUTAN YANGIN
Son dakika haberleri... METRUK BİNADA KORKUTAN YANGIN
Son dakika haberleri... METRUK BİNADA KORKUTAN YANGIN

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Son dakika haberi! Antalya'da metruk binada çıkan yangın hasara neden oldu Son dakika haberi! Antalya'da metruk binada çıkan yangın hasara neden oldu Beyoğlu'nda 4 katlı binada çıkan yangın söndürüldü Beyoğlu'nda 4 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Muratpaşa, İtfaiye, Yangın, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... METRUK BİNADA KORKUTAN YANGIN - Son Dakika


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