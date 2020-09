Son dakika haberleri... MEÜ Rektörü Prof. Dr.Çamsarı: Mersin'de koronavirüs vakaları artıyor - Son Dakika

MERSİN Üniversitesi (MEÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, kentte bayramdan sonra koronavirüs vakalarında hızlı bir artış yaşandığına dikkat çekerek, " Mersin'de hızlı artış yaşanan illerden birisi. İlk 5'te yokuz çok şükür ama bir artış yaşandığı kesin. Bu, bayram sonrası daha çok dikkat çekti. Bizim hastanemizde de yüzde olarak artış oldu. Şu an için yatak sıkıntımız yok fakat ilerleyiş hızlı. Bu biraz üzücü bizim açımızdan" dedi.

MEÜ Rektörü Prof. Dr. Çamsarı, son dönemde Türkiye genelinde olduğu gibi kentte koronavirüs (Covid-19) vakalarında artış yaşandığını kaydetti. Mersin'de hızlı bir artış yaşanmaya başladığını belirten Rektör Çamsarı, sağlık çalışanları arasında da pozitif vakalar bulunduğunu açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Mersin'i, artış yaşanan iller arasında saydığını anımsatan Çamsarı, "Mersin'de hızlı artış yaşanan illerden birisi. İlk 5'te yokuz çok şükür ama bir artış yaşandığı kesin. Bu, bayram sonrası daha çok dikkat çekti. Bizim hastanemizde de yüzde olarak artış oldu. Şu an için yatak sıkıntımız yok fakat ilerleyiş hızlı. Bu biraz üzücü bizim açımızdan" diye konuştu.

'HASSAS OLMAK LAZIM'Tıp hastanesindeki sağlık çalışanları içinde de pozitif vakalar olduğunu dile getiren Çamsarı, "Can kaybı yok çok şükür. Sağlık çalışanlarında temaslı olanlarda var ama bu şu an için işlemleri engelleyecek düzeyde bir sıkıntı oluşturmuyor bizim için. Zaten bu işin doğası, sağlık çalışanı olmanın zorluğu, özverisi burada. Baştan bu yana bunu kontrol altında tutmaya çalışıyoruz biz ama neticede arkadaşlar orada büyük bir özveriyle birebir çalışıyor. İster istemez bulaşlar olabiliyor. Ama şunu da belirtmek isterim; sağlık çalışanları dahil personelimizde bulaşanların bir kısmı da dışarıdaki aktivasyonlardan bulaşanlar. Yani her hemşire, her doktor hasta olduğunda hastaneden bulaşıyor diye bir şey yok. Bunu da gözden kaçırmamak lazım, sosyal hayatımızda da bu konuda hassas olmak lazım" dedi.'EN GÜVENLİ LABORATUVAR BİZDE' Koronavirüs takibinde MEÜ Hastanesi laboratuvarının güvenliği konusunda Rektör Çamsarı, şunları söyledi: "Türkiye'nin en iyi işleyen laboratuvarı burada. Bazı imkansızlıklar, aksaklıklar olabilir. Bu, bütün Türkiye'de şu an ziyadesiyle söz konusu olan şeyler. Bizde aksayan hiçbir şey yok. Bazı eleştiriler olabilir. Tavır ve tutumlarda biz, bizim kılavuz dediğimiz ve bakanlığın bize önerdiği hareket tarzlarını belirleriz. Onun dışına çıkamayız. Herkes bu kanunlar, kurallar, yönetmelikler bazında davranıyor. Bununla çelişen hareketi olanlara da biz mutlaka gerekeni yaparız; ondan da kimsenin şüphesi olmasın. Dünyanın en büyük ülkeleri bile zorluk yaşıyor şu an. Bizim sağlık sistemimiz, şu an korona ile ilgili olan tedbirlerimiz, tedavilerimiz gerçekten dünyada en iyelerden biri. Bunu kabul etmek lazım."'BİZİ ÇOK ÜZÜYOR'Hastaneye ilk kez test yaptırmak için gelen vatandaşların kesinlikle geri çevrilmediklerine dikkat çeken Çamsarı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kabul edilme kriterleri vardır, kabul edilmeme kriterleri vardır ve bu standarttır. Bu standartlara uyulmayan bir davranış olduğunda eğer bizim haberimiz olursa biz zaten gerekeni yaparız. Her dalda her meslekte mutlaka hata yapan olur, bizde de vardır, ben de yapmışımdır hatalar ama bunu düzeltmek önemlidir. Bir haber okudum ne haberde ne de iletilen bir isim de yok, kimin suçlandığını da bilmiyoruz. Keşke bize söyleseler şurada şöyle bir aksama var, biz de bir şeyleri düzeltsek. Ama son 6 aydır bu tür haberlerin olması dikkat çekici, bu bizi çok üzüyor."'PERSONELİMİZİN ÖZVERİSİNE GÜVENİYORUZ'MEÜ'nün 217 üniversite arasından atıfta Türkiye birincisi, yayında 26'ncı ve projede 30'uncu olduğunu kaydeden Çamsarı, sözlerini söyledi: "197 üniversiteyi geride bırakmışız, buna özel üniversiteler dahil. Çok yakında başka iyi haberler de paylaşacağım. Bu haberler varken, 'birine telefon açtık bakmadı' türü şeylere anlam veremiyorum, niyetini de anlamıyorum. Bizler buradayız, bir şikayet olduğunda 24 saat ulaşılabiliriz. Hastanemize, personelimizin özverisine güveniyoruz. Bir yerde eksik bir şey, hata veya eleştiri varsa ben her zaman ulaşılabilir biriyim. Böyle bir şey olduğunu sanmıyorum tıbbi gereklilikler içinde ama mutlaka araştıracağım. Bir eksiklik de varsa onu düzelteceğim."