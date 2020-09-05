Son dakika haberleri... MEÜ Rektörü Prof. Dr.Çamsarı: Mersin'de koronavirüs vakaları artıyor - Son Dakika

MERSİN Üniversitesi (MEÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, kentte bayramdan sonra koronavirüs vakalarında hızlı bir artış yaşandığına dikkat çekerek, " Mersin'de hızlı artış yaşanan illerden birisi. İlk 5'te yokuz çok şükür ama bir artış yaşandığı kesin. Bu, bayram sonrası daha çok dikkat çekti. Bizim hastanemizde de yüzde olarak artış oldu. Şu an için yatak sıkıntımız yok fakat ilerleyiş hızlı. Bu biraz üzücü bizim açımızdan" dedi.

MEÜ Rektörü Prof. Dr. Çamsarı, son dönemde Türkiye genelinde olduğu gibi kentte koronavirüs (Covid-19) vakalarında artış yaşandığını kaydetti. Mersin'de hızlı bir artış yaşanmaya başladığını belirten Rektör Çamsarı, sağlık çalışanları arasında da pozitif vakalar bulunduğunu açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Mersin'i, artış yaşanan iller arasında saydığını anımsatan Çamsarı, "Mersin'de hızlı artış yaşanan illerden birisi. İlk 5'te yokuz çok şükür ama bir artış yaşandığı kesin. Bu, bayram sonrası daha çok dikkat çekti. Bizim hastanemizde de yüzde olarak artış oldu. Şu an için yatak sıkıntımız yok fakat ilerleyiş hızlı. Bu biraz üzücü bizim açımızdan" diye konuştu.