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Son dakika gündem: Mevduata TMSF garantisi üst limiti 200 bin TL'ye yükseldi - Son Dakika

Son dakika gündem: Mevduata TMSF garantisi üst limiti 200 bin TL'ye yükseldi

30.12.2021 09:25
Son dakika gündem: Mevduata TMSF garantisi üst limiti 200 bin TL'ye yükseldi

Son dakika haber... Mevduata verilen TMSF garantisinin üst limiti, 150 bin liradan 200 bin liraya çıkartıldı.

Mevduata verilen TMSF garantisinin üst limiti, 150 bin liradan 200 bin liraya çıkartıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kararına göre; halihazırda 150 bin TL olan sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarı, 2022 takvim yılı başından geçerli olmak üzere 200 bin TL olarak belirlendi. 2022 yılından itibaren geçerli olacak kararla birlikte, gerekli işlemleri yerine getirmek üzere Sigorta ve Risk İzleme Daire Başkanlığı yetkili kılındı.

(İHA)

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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Türk Lirası, Gazete, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Mevduata TMSF garantisi üst limiti 200 bin TL'ye yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Mevduata TMSF garantisi üst limiti 200 bin TL'ye yükseldi - Son Dakika
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